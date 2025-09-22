Prefeitura de Epitaciolândia leva Programa Saúde na Comunidade até moradores do Núcleo São Sebastião – Seringal Porongaba, na Reserva Extrativista Chico Mendes

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou com sucesso a 121ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez beneficiando os moradores do Núcleo de Base São Sebastião – Seringal Porongaba, localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes.

O programa levou uma série de atendimentos médicos e sociais, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as famílias da região.

Serviços ofertados na 121ª edição:

•⁠ ⁠Atendimento médico

•⁠ ⁠Atendimento odontológico

•⁠ ⁠Atendimento de enfermagem

•⁠ ⁠Vacinação contra a COVID-19 e de rotina

•⁠ ⁠Dispensação de medicamentos

•⁠ ⁠Testes rápidos de ISTs e COVID-19

•⁠ ⁠PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)

•⁠ ⁠Eletrocardiograma

•⁠ ⁠Psicologia

•⁠ ⁠Vacinação antirrábica

•⁠ ⁠Orientações e serviços do Bolsa Família

•⁠ ⁠Cabeleireiro

•⁠ ⁠Ortopedia

•⁠ ⁠Ultrassonografia

•⁠ ⁠Infectologia

•⁠ ⁠Ginecologia

•⁠ ⁠Psiquiatria

•⁠ ⁠Nutrologia

Com essa ampla gama de serviços, a gestão municipal reforça o compromisso de estar presente em cada comunidade, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para a população, mesmo nos locais mais distantes da cidade.

“A Prefeitura de Epitaciolândia segue levando atendimento de qualidade e serviços essenciais até a população, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para todos. Juntos, seguimos construindo uma cidade mais humana e presente em cada comunidade.” – destacou a administração municipal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários