Prefeitura de Epitaciolândia leva o programa Saúde na Comunidade ao Ramal dos Cachorrinhos

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (30) a 118ª edição do programa Saúde na Comunidade, desta vez atendendo moradores da região do Ramal dos Cachorrinhos.

O projeto, que se consolidou como uma das principais políticas públicas da atual gestão, já ultrapassou a marca de 130 mil procedimentos de saúde realizados, levando atendimento médico e exames especializados para as localidades mais distantes do município.

Nesta edição, os moradores tiveram acesso a consultas em diversas áreas, como ortopedia, ginecologia e pediatria, além da realização de exames de ultrassonografia e atendimento com nutrólogo. O objetivo é ampliar o acesso a serviços de saúde essenciais, garantindo cuidado e prevenção diretamente nas comunidades.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, levando saúde para quem mais precisa, onde quer que esteja. O programa Saúde na Comunidade é uma prova viva de que a gestão trabalha para todos, garantindo dignidade e qualidade de vida”, destacou a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Com mais de cinco anos de atuação contínua, o Saúde na Comunidade já é reconhecido como referência em todo o estado do Acre, tornando-se símbolo do compromisso da administração municipal com o bem-estar da população epitaciolandense.

A Prefeitura reafirma que a saúde é prioridade absoluta e seguirá avançando com ações que aproximam os serviços públicos de quem mais precisa, fortalecendo a qualidade de vida em todas as regiões do município.

