A prefeitura través das Secretarias de Assistência Social e Secretaria de Obras levou ajuda as famílias que foram atingidas por enxurrada após fortes chuvas na noite desta sexta dia 26, no Bairro da Satel em Epitaciolândia.

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhou pessoalmente os trabalhos e aproveitou para ouvir a população que a anos vem sofrendo com o mesmo problema todos os invernos.

05 famílias tiveram suas casas invadidas pelas águas causando vários prejuízos materiais, além é claro dos transtornos sofrido pela ação da natureza.

O prefeito determinou de imediato que o pessoal das Secretarias de Assistência Social e Secretaria de Obras prestassem socorro as famílias e realizassem trabalhos de limpeza e desobstrução de bueiros a fim de amenizar os problemas, Lopes garantiu ainda que no início do verão irá realizar serviços definitivos para que no próximo inverno as pessoas possam se sentir seguras novamente.

Veja a reportagem vídeo:

