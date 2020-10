Neste dia ,05 de outubro, a prefeitura municipal de Epitaciolândia através da Secretária de Meio ambiente na pessoa do novo Secretário Thiago de Souza acompanhou os trabalhos.

O secretário vem acompanhando de perto os serviços de coleta e retirada de entulhos em bairros e avenidas….também esteve visitando a empreza de reciclagem instalada no município onde é realizado um serviço de triagem com separação de papeis, plásticos, madeiras, alumínio e garrafas pets, que após selecionados estes segue pra grandes indústrias do Brasil

Segundo o secretário às atividades de agora em diante serão acompanhadas diariamente as ações serão intensificadas no município.

