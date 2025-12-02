Conecte-se conosco

Acre

Prefeitura de Epitaciolândia institui Fórum Municipal de Educação com caráter permanente

Publicado

48 minutos atrás

em

Decreto cria órgão consultivo e propositivo para monitorar políticas educacionais e execução do Plano Municipal de Educação

O decreto, assinado pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza, destaca a necessidade de fortalecer a gestão democrática e participativa na educação, além de garantir mecanismos permanentes de monitoramento e fiscalização das políticas públicas do setor.

A Prefeitura de Epitaciolândia instituiu o Fórum Municipal de Educação (FME) por meio do Decreto nº 288, publicado no Diário Oficial. O órgão, de caráter permanente, consultivo e propositivo, terá como função principal acompanhar e avaliar as políticas educacionais do município, com foco especial na execução do Plano Municipal de Educação (PME).

Atribuições do Fórum:

  • Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação

  • Propor ações para o fortalecimento da gestão democrática na educação

  • Criar mecanismos de monitoramento e fiscalização das políticas educacionais

  • Garantir participação social na construção das políticas públicas do setor

O decreto, assinado pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza, destaca a necessidade de fortalecer a gestão democrática e participativa na educação municipal, além de estabelecer canais permanentes para o acompanhamento das metas estabelecidas no PME.

A criação do FME representa um avanço na institucionalização da participação social na educação epitaciolandense, alinhando-se às diretrizes nacionais que preconizam a gestão democrática como princípio fundamental da educação pública. O fórum deverá contar com representantes de diversos segmentos da comunidade escolar e da sociedade civil organizada.

A medida reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e o controle social nas políticas educacionais, criando um espaço formal para debate, proposição e avaliação contínua das ações desenvolvidas na área da educação.

Composição do Fórum

O FME terá composição plural, reunindo representantes da gestão pública, profissionais da educação, estudantes e famílias, sociedade civil organizada e instituições de ensino superior.

Funcionamento do FME

A coordenação do Fórum será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, responsável por oferecer suporte técnico e administrativo. As reuniões ocorrerão semestralmente, de forma ordinária, e extraordinariamente sempre que convocadas pela coordenação ou pela maioria simples dos membros.

As decisões terão caráter consultivo e propositivo, devendo ser registradas em atas e publicadas no Diário Oficial do Estado quando necessário. A participação no FME é considerada serviço de relevante interesse público, sem remuneração ou vínculo empregatício.

A medida também reforça a importância da participação social no processo de construção e implementação das ações educacionais no município. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Auditoria da CGU revela desvio de emenda no valor de R$ 6,3 milhões destinados ao combate à dengue no Acre

Publicado

1 hora atrás

em

2 de dezembro de 2025

Por

Relatório aponta superfaturamento, pagamentos sem execução de serviços e gastos simulados em projeto de capacitação patrocinado por emenda de Jéssica Sales

A investigação ocorre em um momento crítico para o estado. Somente em 2025, o Acre já registrou 8.500 casos prováveis de dengue, um aumento superior a 88% em relação ao mesmo período de 2024. Foto: captada 

Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou um amplo esquema de irregularidades envolvendo uma emenda parlamentar de R$ 6,3 milhões destinada ao Acre em 2023 para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. O relatório, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), aponta desvios ocorridos em plena crise de dengue no estado, que já registra 8.500 casos prováveis e 4 mortes em 2025.

Principais irregularidades identificadas:

  • R$ 591 mil pagos sem comprovação de execução dos serviços

  • R$ 871 mil desviados em sobrepreços

  • Capacitação de 646 professores declarada, mas apenas 451 confirmados

  • R$ 116 mil sem comprovação dos R$ 135 mil destinados a instrutores

  • Declaração de 27 turmas por dois dias, mas execução de 15 turmas com meio dia de duração

  • R$ 155 mil desviados em coffee breaks com aumento fictício de participantes

  • R$ 146 mil em locação de imóveis, sendo que 70% dos municípios cederam espaços gratuitamente

  • Superfaturamento de R$ 96 mil na locação de equipamentos multimídia

  • R$ 8 mil em impressão de crachás inexistentes

A emenda, da então deputada federal Jéssica Sales, foi executada por meio de convênio entre o Ministério da Saúde e o Instituto Sapiens, sediado em Brasília, para capacitar professores e alunos em dez municípios acreanos. A CGU concluiu que o projeto foi usado para desvio sistemático de recursos em momento crítico para a saúde pública.

O relatório chega enquanto o Acre enfrenta uma explosão de casos de dengue, com Rio Branco em situação de emergência em saúde pública devido às arboviroses (180% de aumento em um ano). A CGU recomendou a devolução dos recursos e a responsabilização dos envolvidos.

A emenda foi destinada pela então deputada federal Jéssica Salles. Foto: captada 

Investigação no STF

A apuração da CGU atende a um pedido do ministro do STF Flávio Dino, que determinou um pente-fino nos repasses feitos por meio das chamadas emendas PIX. O relatório principal, já enviado à Corte, detalha os desvios no convênio.

Há, ainda, outro documento — não divulgado publicamente — que aponta indícios de participação de agentes políticos do Acre na estrutura que levou o Instituto Sapiens a vencer a licitação.

Esse material já está nos autos do processo e deverá orientar as próximas decisões do ministro, que podem incluir:
  • abertura de tomada de contas especial,
  • envio para investigações criminais,
  • ou outras medidas cabíveis.

O relatório principal, já enviado à Corte, detalha os desvios no convênio. Foto: internet 

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre comercializou 91 mil m³ de madeira em tora em 2024, movimentando R$ 17,2 milhões

Publicado

2 horas atrás

em

2 de dezembro de 2025

Por

Estado emitiu 3.692 documentos de origem florestal no período; volume representa redução histórica em relação aos picos de exploração anteriores

Em 2009, por exemplo, foram comercializados 277.489 mil metros cúbicos. Já em 2023, esse volume caiu para 133.352 mil metros cúbicos. Foto: internet 

O Acre comercializou 91.328 metros cúbicos de madeira em tora ao longo de 2024, gerando uma receita de R$ 17.276.641,23, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. As informações, acessadas nesta segunda-feira (1º), revelam também a emissão de 3.692 Documentos de Origem Florestal (DOF) para a movimentação dos produtos madeireiros.

Evolução histórica da comercialização:

  • 2009: 277.489 mil m³ (pico histórico)

  • 2023: 133.352 mil m³

  • 2024: 91.328 m³ (atual)

Os números demonstram uma redução significativa no volume comercializado nos últimos anos, refletindo tanto a diminuição dos estoques de madeira nativa quanto o aumento das restrições e controles sobre a atividade madeireira no estado. A queda de aproximadamente 67% em relação a 2009 e 31,5% em relação a 2023 indica uma tendência de contração do setor extrativista tradicional.

A redução pode ser atribuída a múltiplos fatores:

  1. Esgotamento de estoques de espécies madeireiras mais valorizadas

  2. Fortalecimento da fiscalização ambiental

  3. Transição para modelos sustentáveis de manejo florestal

  4. Restrições de mercado para produtos de origem florestal não-certificada

Os dados destacam a transformação do setor florestal acreano, que gradualmente migra do extrativismo predatório para modelos de manejo sustentável, com maior valor agregado e certificação ambiental. A atividade madeireira continua sendo relevante para a economia estadual, porém com volumes cada vez menores e sob rígido controle dos órgãos ambientais.

Comentários

Continue lendo

Acre

Festival Vozes na Rede realiza segunda semifinal no Alto Acre e reúne talentos da rede pública

Publicado

3 horas atrás

em

2 de dezembro de 2025

Por

A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo

Segunda semifinal foi realizada em Brasileia. Foto: cedida

O Festival Estudantil de Música Vozes na Rede segue movimentando o Acre. No último fim de semana, a Regional Alto Acre recebeu a segunda semifinal do concurso, transformando o Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, em um grande palco de celebração musical dos estudantes da rede pública.

A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo. A semifinal reforça a proposta do festival: valorizar a música como caminho de expressão juvenil e fortalecer o vínculo pedagógico por meio da arte.

“O Festival é uma das ações mais bonitas que realizamos ao longo do ano, porque revela o potencial artístico dos nossos estudantes e fortalece o sentimento de pertencimento à escola. Essa etapa do Alto Acre mostrou, mais uma vez, que a juventude da nossa rede pública tem talento, sensibilidade e coragem para subir ao palco e encantar o público”, disse Davi Oliveira, chefe da Assessoria de Juventude da SEE.

Depois de uma noite marcada por grandes apresentações, foram definidos os estudantes que representarão o Alto Acre na grande final estadual do Vozes na Rede.

Classificados para a Final Estadual – Regional Alto Acre
Brasileia
  • Vitória Raquel Valdimiro Barros – Escola KJK
Epitaciolândia
  • Elisa Cristina Malaquias dos Santos – Escola Belo Porvir
Xapuri
  • Antonio Fellipe Ferreira da Silva – Escola Divina Providência
Assis Brasil
  • Wanne Hillary Pereira Novais – Escola Íris Célia Cabanelas Zannini

As próximas etapas seguem ao longo da semana nas demais regionais, até a definição de todos os finalistas da edição 2025 do festival.

Etapa reuniu representantes das regional do Alto Acre. Foto: cedida

Comentários

Continue lendo