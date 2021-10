Prefeitura de Epitaciolândia inicia preparativos para a Semana Evangélica

A semana evangélica que será organizada pela prefeitura em parceria com a (AMPEB) Associação dos Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia, será sem dúvidas um evento épico para a região de fronteira, sobretudo nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia.

O evento contará com a participação do público em geral sem exceção, com grandes nomes do louvor e adoração, são esperado cerca de 10 mil pessoas para o evento, com participação da população de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e toda população acreana.

A semana evangélica irá ocorrer dias, 21, 22 e 23 de outubro com apresentações de David Sácer e Isadora Pompeu, importante salientar que não será cobrado taxa de acesso (ingresso), haverá apenas uma campanha de alimentos.

Essa é mais uma ação na gestão de Sérgio Lopes, que não vem medindo esforços, além da semana evangélica abençoar famílias de forma espiritual, também irá ajudar a levar o Pão e alimento de cada dia para a mesa de muitas pessoas.

O evento chega ao momento certo para levar um pouco de conforto para aquelas pessoas que foram tão machucadas durante a Pandemia e outros acontecimentos, PARTICIPE.

“Me emociono em ter oportunidade de na nossa gestão conseguir reunir e concretizar uma ideia que iniciou lá atrás, com ajuda de Pastores, Ministros e a Comunidade evangélica, essa ideia está sendo concretizada, tenho absoluta certeza que Deus estará presente e muitas vidas e famílias serão abençoadas, estão todos convidados, sem exceção, para adorar o nosso criador” pontuou Sérgio Lopes.