Prefeitura de Epitaciolândia inicia pavimentação de ruas com asfalto no José Hassem e Satel

A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta quinta dia 09/09, a pavimentação asfáltica de 9 ruas nos Bairros José Hassem e Satel.

Segundo informou o novo Secretário de Obras Pedro Nilton, nesta primeira etapa serão 09 ruas nos bairros José Hassem e Satel, além dos serviços de pavimentação com a camada de asfalto, a firma fará também a drenagem de águas com construção de sarjetas.

Para o prefeito Sérgio Lopes, a pavimentação de ruas com asfalto, significa melhorias na qualidade de vida das pessoas.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar isso para os moradores de Epitaciolândia, estamos aqui no Bairro José Hassem onde serão feitas 9 ruas, e ainda faremos algumas ruas no bairro Satel, então estou com o coração cheio de alegria e convicto que nós estamos no caminho certo, nós devemos lutar dia a dia para superar as dificuldades, e hoje estamos melhorando essas ruas, é mais uma vitória.” Destacou Sérgio Lopes.

