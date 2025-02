Prefeitura de Epitaciolândia inicia Jornada Pedagógica 2025 com foco na Educação Especial

Cenas gravadas por morador mostram brutalidade do ataque; animais estavam soltos na via pública e deixaram comunidade em alerta

Nesta quarta-feira (26), dois cães da raça Pitbull causaram pânico entre os moradores do bairro 6 de Agosto, na zona leste de Cobija, região conhecida como Perla Del Acre. Os animais, que estavam soltos na via pública, atacaram brutalmente um cachorro que estava em frente a uma residência. O momento de tensão foi registrado em vídeo por um morador, que relatou os detalhes do ocorrido.

“Eu estava passando pelo local e vi o ataque. Não tinha como socorrer o cachorro que estava na rua. Os Pitbulls estavam extremamente agressivos e pareciam estar comendo o outro cachorro. Ninguém sabia de onde eles tinham vindo, mas são da região”, contou o morador, que preferiu não se identificar.

As imagens mostram a violência do ataque, que deixou a comunidade em alerta. Muitos moradores relataram medo de circular pelas ruas do bairro, já que os Pitbulls continuaram soltos após o incidente. A situação levantou preocupações sobre a responsabilidade dos donos de animais considerados potencialmente perigosos e a necessidade de medidas para evitar novos ataques.

Autoridades locais foram acionadas para capturar os animais e garantir a segurança da população. Enquanto isso, a comunidade pede maior conscientização sobre a guarda responsável de cães e a importância de mantê-los sob controle, especialmente em áreas urbanas.

O caso serve como alerta para a necessidade de políticas públicas que garantam a segurança tanto de pessoas quanto de animais, evitando que situações como essa se repitam. O cachorro atacado foi socorrido e encaminhado para atendimento veterinário, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Veja vídeo com TV Pando:



