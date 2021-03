O Prefeito de Epitaciolândia Sergio Lopes junto com o Secretário de Saúde Cassius Hassem, recebeu em seu Gabinete, o Dr. Betinho diretor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco, na ocasião foi firmado parcerias para realização de cirurgias eletivas em Epitaciolândia.

O prefeito tem buscado parcerias para garantir uma saúde de qualidade para todos os epitaciolandenses, e esse convenio vai proporcionar a oportunidade para as pessoas que não tem como pagar alguns tipos de cirurgias em clínicas particulares ou até mesmo esperar por meses na fila da Fundação por exemplo.

O prefeito propôs ainda uma parceria da Santa Casa com a U.A.P (Universidade Amazônica de Pando) para atender os alunos de medicina recém formados para fazer o internato na capital do estado.

Sérgio Lopes disse estar muito feliz por poder proporcionar quanto gestor, serviços como esses através de convênios com a Santa Casa. “Para nós é motivo de muita satisfação poder ofertar os serviços de cirurgias eletivas e serviços médicos como esses, sabemos das dificuldades de nossa população para conseguir uma cirurgia mais complexa, e, com esse convenio poderemos zerar as filas de espera que por muitas vezes demoram meses e até anos.” Pontuou Lopes.

