Prefeitura de Epitaciolândia entrega camionete para a Secretaria da Mulher

Na manhã desta sexta-feira, 03, a Prefeitura de Epitaciolândia realizou a entrega oficial de uma camionete Triton destinada à Secretaria Municipal da Mulher. A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, da secretária da Mulher Jamile Albuquerque, do senador da República Sérgio Petecão — autor da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição do veículo —, além do presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Rosiclei, vereadores da base, secretários, servidores públicos e a população em geral.

Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes agradeceu ao senador pelo apoio contínuo ao município:

“Esse veículo vem em boa hora. O senador Petecão sempre teve um carinho especial por Epitaciolândia e tem nos ajudado muito, destinando recursos para diversas áreas”, destacou.

O senador Petecão também expressou gratidão pela receptividade da população e reforçou seu compromisso em continuar contribuindo com o desenvolvimento do município.

A secretária da Mulher, Jamile Albuquerque, ressaltou a importância da nova conquista para o fortalecimento das ações da pasta:

“Essa camionete vai fortalecer os trabalhos da secretaria, garantindo melhores condições para atender todas as mulheres que precisam do nosso apoio”, afirmou.

Com mais esse investimento, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça o compromisso de ampliar a estrutura de atendimento às políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo a rede de proteção e cuidado no município.

