Prefeitura de Epitaciolândia e UPDS realizam Expo-UPDS e levam ações de saúde à comunidade

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Universidade Privada Domingo Savio (UPDS) — Campus de Cobija, promoveu nesta sexta-feira (30) a Expo-UPDS: Feira de Medicina, um evento voltado para a promoção da saúde, disseminação de conhecimento científico e integração entre estudantes universitários e a comunidade local.

A iniciativa reuniu acadêmicos de medicina, profissionais de saúde e moradores de Epitaciolândia em uma programação diversificada, que incluiu palestras, apresentação de projetos acadêmicos, rodas de conversa e oficinas educativas sobre temas relacionados à saúde pública.

Como destaque da programação, a Prefeitura levou para dentro da feira a 109ª edição do programa Saúde na Comunidade, oferecendo atendimentos médicos e odontologicos, serviços de enfermagem, vacinação, aferição de pressão arterial, testes rápidos, orientação nutricional e outros serviços gratuitos à população.

O prefeito Sérgio Lopes participou do evento, visitou os estandes montados pelos acadêmicos e conversou com estudantes e visitantes. Na ocasião, ele reforçou a importância da colaboração entre o poder público e as instituições de ensino superior para promover benefícios concretos à comunidade.

“A Expo-UPDS é um evento que demonstra a força dessa união entre Prefeitura e universidade, levando saúde, informação e oportunidade para a comunidade. Vamos seguir apoiando iniciativas como essa, que aproximam o conhecimento acadêmico das necessidades reais da nossa população”, destacou o prefeito.

Além dos atendimentos de saúde, a Expo-UPDS também ofereceu atividades culturais e educativas, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva e a formação de futuros profissionais para a região.

O Reitor Nacional da Universidade Privada Domingo Savio, Michel Bravo Alencar, também elogiou a parceria e ressaltou sua importância para o aprendizado dos acadêmicos de medicina.

“É uma oportunidade ímpar para que nossos estudantes possam vivenciar a prática médica junto à comunidade e entender de perto as demandas sociais. Essa parceria é grandiosa e contribui tanto para a formação acadêmica quanto para o bem-estar da população local”, afirmou o reitor.

A parceria entre a Prefeitura de Epitaciolândia e a UPDS segue como exemplo de como o trabalho conjunto pode gerar impactos positivos para o município, unindo saúde, educação e cidadania.

