“Prefeitura de Epitaciolândia e AMPEB lança IV Semana Evangélica com show nacional de Isadora Pompeo e Pastor Antônio Cirilo”

O Instituto Quadrix divulgou nesta terça-feira, 24, os gabaritos preliminares das provas objetivas e os padrões preliminares de resposta da prova discursiva do concurso público 2025 do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC). As informações já estão disponíveis no site oficial da banca organizadora, em www.quadrix.org.br.

Candidatos que desejarem interpor recurso têm entre às 10h desta quarta-feira, 25, e às 18h da quinta-feira, 26, no horário de Brasília, para realizar o procedimento exclusivamente pela internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereçoconcursos.quadrix.org.br. A banca alerta que não haverá prorrogação do prazo.

De acordo com o comunicado oficial, os recursos devem ser claros, objetivos e respeitar as especificações do edital. No caso da prova objetiva, cada questão deverá ter um recurso específico. Já para a prova discursiva, será permitido apenas um recurso por candidato. Não serão aceitos recursos com arquivos anexos, enviados por e-mail, pelos Correios ou de forma presencial.

O Instituto Quadrix ressalta ainda que não se responsabiliza por falhas técnicas nos equipamentos ou na conexão dos candidatos que possam comprometer o envio do recurso.

As próximas datas importantes do certame já estão previstas: o gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva devem ser divulgados em 21 de julho. Já os padrões definitivos de resposta e o resultado preliminar da prova discursiva estão programados para 18 de agosto de 2025.

