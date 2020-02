Prefeitura Municipal de Epitaciolândia

Convocação

A Prefeitura de Epitaciolândia através do Secretário Municipal de Administração José Menezes Cruz, convoca os funcionários abaixo relacionados para se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Administração, no prazo improrrogável de 05 dias úteis. O Não comparecimento no prazo acima mencionado ensejará em abertura do processo administrativo disciplinar.

1 – José Yoshio Suzuki Iglesias

2 – Viviane Aparecida Cavalcante

3 – Maria Lilia Bonfim Alves

4 – Alcineide Fernandes da Silva

5 – Aucineudo Rosa Pereira Lima

6 – Rayd Roger Ribeiro Mendonça

7 – Valdo Antonio da Silva

