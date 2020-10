Neste dia 9, a prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras, deu início a construção de uma ponte no Ramal do Transual, na zona rural do município.

O Vice-prefeito e Secretário de obras do Município, Raimundão, vem participando ativamente dos trabalhos que vem sendo executado no ramal, onde estará ajudando os moradores da região.

“A obra beneficiará tanto os moradores locais, como visitantes da localidade, a obra trará segurança e um melhor acesso, valorizando assim as terras do ramal”, destacou o vice-prefeito e secretário.

Segundo foi informado, este é mais um dos trabalhos que vem sendo executados na zona rural e urbana de Epitaciolândia. Várias obras estão em andamento e serão entregues em breve aos munícipes.

