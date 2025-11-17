Prefeitura de Epitaciolândia conclui asfaltamento da Estrada da Fontenelle e fortalece infraestrutura urbana

O especialista reforça que o rastreamento é simples e altamente eficaz. “Em 90% das vezes, quando diagnosticado na fase inicial, ele é curável. É uma taxa de sucesso muito alta, com um rastreio muito simples, que pode ser feito por meio do toque retal e do PSA, um exame feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente.”
Ele lembra que o toque retal ainda é visto como tabu, mas não deveria ser. “O paciente foge do consultório por causa disso. No entanto, é um exame que dura apenas alguns segundos, e os homens que fazem geralmente não reclamam de desconforto”.
Outro ponto importante é que o câncer de próstata não apresenta sintomas no início — justamente quando é mais fácil de tratar. “Ele dá sintomas só quando já está avançado, e aí a chance de cura é muito baixa. Para acharmos esse tumor no momento em que ele é tratável e curável, o paciente precisa fazer o rastreio. No início, conseguimos chances de cura superiores a 90%. Por isso, procure atendimento, faça seus exames e cuide de você”, alertou o médico.
Mutirão de Novembro Azul
No último dia 15, a Fundhacre realizou o Mutirão de Saúde do Homem, voltado para os pacientes que já constavam na regulação estadual. Integrando as ações do Novembro Azul, foram realizadas 30 consultas em cada especialidade — urologia, proctologia, cardiologia e odontologia — além de cerca de 100 atendimentos em oftalmologia e 30 cirurgias de vasectomia feitas no próprio dia 15.
A ação também ofertou exames de eletrocardiograma, vacinação, testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial, além de orientações e atividades educativas em parceria com a Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha. Com isso, o mutirão cumpriu o objetivo de reduzir filas de espera e incentivar que mais homens busquem o Sistema Único de Saúde (SUS) para um cuidado contínuo.
