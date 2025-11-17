Conecte-se conosco

Prefeitura de Epitaciolândia conclui asfaltamento da Estrada da Fontenelle e fortalece infraestrutura urbana

2 horas atrás

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu o asfaltamento da Estrada da Fontenelle — trecho que inicia na Avenida Santos Dumont, passa pela Escola Estadual Belo Porvir e interliga diretamente à Rua São Sebastião, no Bairro José Hassem. A obra representa mais um passo importante no compromisso da gestão do prefeito Sérgio Lopes em melhorar a mobilidade e garantir mais segurança para moradores, estudantes e produtores rurais.

Recentemente com emenda parlamentar do Senador da república Marcio Bittar. O prefeito Sérgio Lopes já havia entregue a primeira ponte construída em alvenaria do município, localizada no mesmo eixo viário. Agora, com a nova pavimentação asfáltica, a região recebe um conjunto completo de melhorias estruturais. Além do asfalto, estão sendo implantados passeio (calçada), sarjetas e meios-fios, garantindo mais durabilidade à via e acessibilidade para quem transita pelo local.

A Prefeitura também realizou a instalação de bueiros com sistema completo de drenagem, fundamental para evitar alagamentos e assegurar a boa conservação da estrada durante o inverno amazônico.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes, essa obra não apenas oferece uma rota mais segura e eficiente para os moradores do Bairro José Hassem, como também beneficia diretamente os produtores rurais que vivem no Ramal Fontenelle e adjacências. Além disso, a melhoria impacta positivamente o grande número de alunos, professores e servidores que utilizam diariamente a Escola Estadual Belo Porvir.

“É uma obra que transforma a realidade de quem vive e trabalha nesta região, garantindo mais dignidade, segurança e qualidade de vida”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Epitaciolândia segue trabalhando para ampliar a infraestrutura urbana e rural, promovendo desenvolvimento e mais oportunidades para toda a população.

Câncer de próstata pode ter 90% de chance de cura com diagnóstico precoce, afirma urologista

8 horas atrás

17 de novembro de 2025

Especialista explica a importância de fazer o rastreamento do câncer. Foto: Luanna Lins/Fundhacre

Novembro é o mês dedicado à saúde do homem, e neste Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Próstata, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), reforça a importância do cuidado preventivo contra o tipo de tumor que mais acomete homens no Brasil.

Para o urologista Felipe Oliveira, acabar com o estigma e incentivar o rastreamento é o passo mais importante para salvar vidas. Segundo ele, o grande desafio é que o homem costuma priorizar tudo, menos a própria saúde. “A gente cuida do carro, cuida da casa, mas o homem geralmente não cuida da saúde. E precisamos falar sobre o câncer de próstata”, afirma.

O especialista reforça que o rastreamento é simples e altamente eficaz. “Em 90% das vezes, quando diagnosticado na fase inicial, ele é curável. É uma taxa de sucesso muito alta, com um rastreio muito simples, que pode ser feito por meio do toque retal e do PSA, um exame feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente.”

Ele lembra que o toque retal ainda é visto como tabu, mas não deveria ser. “O paciente foge do consultório por causa disso. No entanto, é um exame que dura apenas alguns segundos, e os homens que fazem geralmente não reclamam de desconforto”.

PSA é indicado a partir dos 45 anos para homens com fatores de risco. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Outro ponto importante é que o câncer de próstata não apresenta sintomas no início — justamente quando é mais fácil de tratar. “Ele dá sintomas só quando já está avançado, e aí a chance de cura é muito baixa. Para acharmos esse tumor no momento em que ele é tratável e curável, o paciente precisa fazer o rastreio. No início, conseguimos chances de cura superiores a 90%. Por isso, procure atendimento, faça seus exames e cuide de você”, alertou o médico.

Mutirão de Novembro Azul

No último dia 15, a Fundhacre realizou o Mutirão de Saúde do Homem, voltado para os pacientes que já constavam na regulação estadual. Integrando as ações do Novembro Azul, foram realizadas 30 consultas em cada especialidade — urologia, proctologia, cardiologia e odontologia — além de cerca de 100 atendimentos em oftalmologia e 30 cirurgias de vasectomia feitas no próprio dia 15.

A ação também ofertou exames de eletrocardiograma, vacinação, testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial, além de orientações e atividades educativas em parceria com a Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha. Com isso, o mutirão cumpriu o objetivo de reduzir filas de espera e incentivar que mais homens busquem o Sistema Único de Saúde (SUS) para um cuidado contínuo.

Câmara de Brasileia recebe auditores da Receita Federal para fortalecer diálogo institucional

1 dia atrás

16 de novembro de 2025

Encontro aborda transparência, modernização administrativa e ações conjuntas para melhorar a gestão pública

A Câmara Municipal de Brasileia recebeu a visita institucional de auditores da Receita Federal. O presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do assessor jurídico Dr. Darcio Vidal e dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Careca Gadelha, Djahilson Américo, Lucélia Borges e Jorge da Laura, conduziu a reunião com os auditores Gideon Bessa, Eliomar Luiz Autor e Luiz Eduardo.

O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre o Legislativo municipal e os órgãos de fiscalização tributária, ampliando o diálogo e promovendo o alinhamento de ações voltadas para a melhoria da gestão pública. Entre os temas discutidos estiveram transparência, arrecadação, modernização administrativa e possibilidades de parcerias institucionais.

Os vereadores destacaram a relevância de manter um canal permanente de comunicação com a Receita Federal, ressaltando que a cooperação técnica pode contribuir para políticas públicas mais eficientes e adequadas às demandas da população.

Ao final, a Câmara reafirmou seu compromisso com a responsabilidade pública e com a construção de iniciativas que impulsionem o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores de Brasileia.

Prefeito Bolacom ensina técnica de manejo do café e reforça apoio aos produtores rurais

1 dia atrás

16 de novembro de 2025

Vídeo sobre “desbrota” viraliza entre agricultores e destaca importância do cuidado adequado na lavoura

O prefeito Bolacom voltou às redes sociais com um conteúdo voltado diretamente aos produtores rurais, mostrando na prática a técnica da “desbrota”, um procedimento essencial no manejo do café. No vídeo, ele explica passo a passo como retirar brotos excedentes do pé de café, preservando apenas os ramos que fortalecem o desenvolvimento da planta.

Segundo o prefeito, esse cuidado direciona a energia da planta para os galhos mais produtivos, favorece um crescimento equilibrado e garante uma lavoura mais uniforme. Ele reforça ainda que realizar a desbrota no período adequado aumenta a produtividade e facilita outras etapas do cultivo.

A publicação rapidamente ganhou engajamento entre agricultores, que elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de receber orientações técnicas de forma clara, acessível e útil para o dia a dia no campo.

