Prefeitura de Epitaciolândia conclui asfaltamento da Estrada da Fontenelle e fortalece infraestrutura urbana

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu o asfaltamento da Estrada da Fontenelle — trecho que inicia na Avenida Santos Dumont, passa pela Escola Estadual Belo Porvir e interliga diretamente à Rua São Sebastião, no Bairro José Hassem. A obra representa mais um passo importante no compromisso da gestão do prefeito Sérgio Lopes em melhorar a mobilidade e garantir mais segurança para moradores, estudantes e produtores rurais.

Recentemente com emenda parlamentar do Senador da república Marcio Bittar. O prefeito Sérgio Lopes já havia entregue a primeira ponte construída em alvenaria do município, localizada no mesmo eixo viário. Agora, com a nova pavimentação asfáltica, a região recebe um conjunto completo de melhorias estruturais. Além do asfalto, estão sendo implantados passeio (calçada), sarjetas e meios-fios, garantindo mais durabilidade à via e acessibilidade para quem transita pelo local.

A Prefeitura também realizou a instalação de bueiros com sistema completo de drenagem, fundamental para evitar alagamentos e assegurar a boa conservação da estrada durante o inverno amazônico.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes, essa obra não apenas oferece uma rota mais segura e eficiente para os moradores do Bairro José Hassem, como também beneficia diretamente os produtores rurais que vivem no Ramal Fontenelle e adjacências. Além disso, a melhoria impacta positivamente o grande número de alunos, professores e servidores que utilizam diariamente a Escola Estadual Belo Porvir.

“É uma obra que transforma a realidade de quem vive e trabalha nesta região, garantindo mais dignidade, segurança e qualidade de vida”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Epitaciolândia segue trabalhando para ampliar a infraestrutura urbana e rural, promovendo desenvolvimento e mais oportunidades para toda a população.

Relacionado

Comentários