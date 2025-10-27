Prefeitura de Epitaciolândia celebra o Dia do Idoso com festa, entrega de fardamento e posse de nova liderança no Centro do Idoso

Evento reforça o compromisso da gestão com o cuidado, a valorização e a integração da terceira idade no município

Em um clima de alegria e emoção, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou nesta segunda-feira (27) um evento especial em homenagem ao Dia do Idoso. A programação incluiu a entrega do novo fardamento aos participantes do Centro do Idoso e a posse do novo presidente, o senhor Alberto, de 90 anos, figura querida e ativa na comunidade.

A celebração contou com a presença do prefeito em exercício Sérgio Mesquita, da secretária Lindaci, da vereadora Eliade e da coordenadora do Centro dos Idosos, Antônia, que acompanharam de perto as atividades e interagiram com os participantes.

Para tornar o momento ainda mais animado, o evento teve muita música e forró, estilo preferido da turma da melhor idade, garantindo uma tarde de descontração, dança e convivência.

Durante o encontro, os representantes da gestão reforçaram o compromisso com políticas públicas voltadas à terceira idade, destacando que ações como esta são fundamentais para promover o bem-estar, o acolhimento e a qualidade de vida dos idosos epitaciolandenses.

A iniciativa reflete o esforço da administração municipal em construir uma cidade mais inclusiva, humana e atenta às necessidades de quem ajudou a formar a história do município.

Relacionado

Comentários