Prefeitura de Epitaciolândia anuncia Anjo Gurgel como novo diretor de Serviços Urbanos

A equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou, na manhã desta segunda-feira, 2, uma mobilização no Terminal Urbano, no Mercado Elias Mansour e nas principais ruas do centro de Rio Branco.

A ação integra o Chamadão da EJA, iniciativa de mobilização e comunicação intensiva que tem como objetivo ampliar o acesso à modalidade, incentivar o retorno aos estudos e alcançar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica na idade recomendada.

O Chamadão é uma ação prevista pelo Ministério da Educação (MEC), entre 2 e 13 de fevereiro. Além da capital, as atividades de divulgação também serão estendidas aos municípios do interior do estado, ampliando o alcance das informações sobre a modalidade e as oportunidades educacionais disponíveis.

De acordo com o chefe do Departamento de EJA, Jésse Dantas, a iniciativa busca aproximar a população das oportunidades educacionais oferecidas pela rede estadual. “O Chamadão da EJA é uma estratégia para divulgar a modalidade e mobilizar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica a procurarem as escolas e efetivarem a matrícula. Além da conclusão dos estudos, a EJA também oferece qualificação profissional,” destaca.

A iniciativa é realizada por meio da utilização de diferentes canais de divulgação, buscando alcançar o maior número possível de pessoas interessadas em retomar os estudos e dar continuidade à formação escolar. A mobilização também reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social e ampliação de oportunidades.

A matrícula nos cursos da EJA é destinada a jovens e adultos que não puderam estudar na idade regular. Para ingressar no ensino fundamental da modalidade, a idade mínima é de 15 anos. Já para o ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.

Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, caso possuam.

Segundo o entrevistado Raimundo da Silva, a educação representa uma oportunidade de recomeço. “Para estudar nunca é tarde, é sempre o momento para recomeçar, não importa a idade. Não se tem nada a perder, só a ganhar, pois tudo que se aprende serve tanto para você quanto para ajudar os demais que não têm conhecimento. Essa ação é muito boa, pois algumas pessoas não têm acesso às informações e assim fica mais fácil”, afirma.

A Educação de Jovens e Adultos representa uma oportunidade para que estudantes retomem a trajetória escolar, ampliem conhecimentos e fortaleçam as possibilidades de inserção social e profissional.



























