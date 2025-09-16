Prefeitura de Epitaciolândia amplia serviços de manutenção de ramais

O deputado estadual Adailton Cruz (PSB) denunciou em entrevista ao programa Boa Conversa, Edição Aleac, nesta terça-feira, 16, a informação recebida de trabalhadores sobre um possível processo de terceirização integral do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia (AC).

“Realmente é uma denúncia, eu não constatei ainda, mas recebi a informação dos trabalhadores do Hospital Regional do Alto Acre de que está aberto um processo para terceirizar integralmente a unidade. O que seria isso? Entregar para a empresa que ganhar, ou para a OSC que ganhar o processo, toda a unidade com leis, com enfermaria, com trabalhadores, inclusive receber os recursos que hoje são destinados para lá em torno de quase R$ 60 milhões de reais por ano”, afirmou.

Para o parlamentar, o hospital é uma estrutura de grande porte que precisa ser fortalecido nas especialidades médicas, e não entregue à iniciativa privada. “É uma situação que para mim é preocupante. O Hospital Regional de Brasileia é um baita hospital, precisa ser implementado nas especialidades de neurocirurgia, cirurgia geral, pediatria, cardiologia, anestesiologia, ortopedia e oftalmo, para que a população de lá não tenha que vir para cá. Mas isso pode ser feito de forma individualizada e não entregar a unidade para uma empresa junto com os trabalhadores. Então eu já afirmo aos trabalhadores do Hospital Regional do Alto Acre que eu sou contra esse processo de terceirização integral, não apoiaremos e já solicitamos esclarecimento da Secretaria de Estado de Saúde”, disse.

Cruz destacou ainda que qualquer medida dessa natureza precisa passar por critérios legais e instâncias de controle. “Caso isso esteja aberto, vou verificar se o Conselho Estadual tem conhecimento, porque tem que ter o plano de viabilidade econômica, tem que ter o aval do Conselho Estadual e também o acompanhamento do Ministério Público. Mas o que eu puder fazer para que esse processo, se for verdadeiro, não ocorra, nós vamos fazer. A gente tem que apoiar a contratação das especialidades que lá sim se precisa”, reforçou.

Questionado se a terceirização poderia ser uma saída para colocar o hospital em pleno funcionamento, o deputado rejeitou a ideia. “Uma coisa eu concordo, o Hospital do Alto Acre é um baita hospital, eu conheço todas as estruturas e é um hospital onde dá para se criar uma estrutura de referência integral para a população de lá, inclusive com UTI, fisioterapia e cirurgia de alta complexidade. Agora, o processo de terceirização, você entregar o bem público, estrutura, trabalhador, repasse para uma empresa privada, aplicar o seu regime, isso para mim é incompetência. A gestão precisa ter competência suficiente para suprir as necessidades, porque recursos tem”, declarou.

Segundo ele, os números do orçamento da saúde confirmam que não falta investimento. “Inclusive eu fiz um levantamento agora recentemente, para você ter uma ideia: de 2023 para cá, o orçamento anual da saúde saiu de 700 milhões para 1 bilhão e 800 milhões. Então, a gente precisa acompanhar de fato. Não sou contra a contratação das especialidades, porque precisa de cardiologia, como eu já falei em todos, mas entregar a estrutura, o hospital, os trabalhadores, o repasse financeiro para uma empresa particular, privada, visando ao lucro, o resultado disso no Brasil inteiro só foi um blackout do sistema de saúde e escândalos de desvio de recursos”, completou.

O deputado informou que apresentou um requerimento solicitando explicações formais da Secretaria de Estado de Saúde. “Exato, eu fiz o requerimento, que vai entrar na ordem do dia, pedindo todos os esclarecimentos. Repito: a informação é extraoficial, porque eu recebi dos trabalhadores, oficialmente não tenho nada. Então estou solicitando para a gente tomar a par da situação e tomar as devidas providências que forem necessárias”, concluiu.

