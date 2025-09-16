Acre
Prefeitura de Epitaciolândia amplia serviços de manutenção de ramais
A Prefeitura de Epitaciolândia segue ampliando os serviços de manutenção e melhoria dos ramais em diversas comunidades rurais do município. Nesta semana, está em fase de conclusão o trabalho no Ramal do Sr. Bage, produtor da área de piscicultura, que será diretamente beneficiado com as intervenções realizadas.
De acordo com o Diretor de Campo, Nandro Moisés, as equipes têm trabalhado diariamente para garantir trafegabilidade e atender às demandas do setor produtivo.
“Estamos trabalhando todos os dias para atender as determinações do prefeito Sérgio Lopes, que é levar melhorias de ramais para todos os nossos produtores rurais. O objetivo é garantir o escoamento da produção e também oferecer condições adequadas para o transporte escolar. Intensificamos os trabalhos para aproveitar este fim de verão amazônico e assegurar que os ramais tenham boa trafegabilidade no período chuvoso que se aproxima”, destacou.
O prefeito Sérgio Lopes tem reforçado o compromisso da gestão em oferecer infraestrutura adequada para fortalecer a agricultura familiar e demais cadeias produtivas do município, fundamentais para a geração de renda e desenvolvimento econômico local.
Com a proximidade do período de chuvas, a prefeitura busca acelerar as ações de recuperação, garantindo que os moradores da zona rural tenham mais qualidade de vida, segurança e facilidade no deslocamento.
Deputado Adailton denuncia possível terceirização do Hospital Regional do Alto Acre
O deputado estadual Adailton Cruz (PSB) denunciou em entrevista ao programa Boa Conversa, Edição Aleac, nesta terça-feira, 16, a informação recebida de trabalhadores sobre um possível processo de terceirização integral do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia (AC).
“Realmente é uma denúncia, eu não constatei ainda, mas recebi a informação dos trabalhadores do Hospital Regional do Alto Acre de que está aberto um processo para terceirizar integralmente a unidade. O que seria isso? Entregar para a empresa que ganhar, ou para a OSC que ganhar o processo, toda a unidade com leis, com enfermaria, com trabalhadores, inclusive receber os recursos que hoje são destinados para lá em torno de quase R$ 60 milhões de reais por ano”, afirmou.
Para o parlamentar, o hospital é uma estrutura de grande porte que precisa ser fortalecido nas especialidades médicas, e não entregue à iniciativa privada. “É uma situação que para mim é preocupante. O Hospital Regional de Brasileia é um baita hospital, precisa ser implementado nas especialidades de neurocirurgia, cirurgia geral, pediatria, cardiologia, anestesiologia, ortopedia e oftalmo, para que a população de lá não tenha que vir para cá. Mas isso pode ser feito de forma individualizada e não entregar a unidade para uma empresa junto com os trabalhadores. Então eu já afirmo aos trabalhadores do Hospital Regional do Alto Acre que eu sou contra esse processo de terceirização integral, não apoiaremos e já solicitamos esclarecimento da Secretaria de Estado de Saúde”, disse.
Cruz destacou ainda que qualquer medida dessa natureza precisa passar por critérios legais e instâncias de controle. “Caso isso esteja aberto, vou verificar se o Conselho Estadual tem conhecimento, porque tem que ter o plano de viabilidade econômica, tem que ter o aval do Conselho Estadual e também o acompanhamento do Ministério Público. Mas o que eu puder fazer para que esse processo, se for verdadeiro, não ocorra, nós vamos fazer. A gente tem que apoiar a contratação das especialidades que lá sim se precisa”, reforçou.
Questionado se a terceirização poderia ser uma saída para colocar o hospital em pleno funcionamento, o deputado rejeitou a ideia. “Uma coisa eu concordo, o Hospital do Alto Acre é um baita hospital, eu conheço todas as estruturas e é um hospital onde dá para se criar uma estrutura de referência integral para a população de lá, inclusive com UTI, fisioterapia e cirurgia de alta complexidade. Agora, o processo de terceirização, você entregar o bem público, estrutura, trabalhador, repasse para uma empresa privada, aplicar o seu regime, isso para mim é incompetência. A gestão precisa ter competência suficiente para suprir as necessidades, porque recursos tem”, declarou.
Segundo ele, os números do orçamento da saúde confirmam que não falta investimento. “Inclusive eu fiz um levantamento agora recentemente, para você ter uma ideia: de 2023 para cá, o orçamento anual da saúde saiu de 700 milhões para 1 bilhão e 800 milhões. Então, a gente precisa acompanhar de fato. Não sou contra a contratação das especialidades, porque precisa de cardiologia, como eu já falei em todos, mas entregar a estrutura, o hospital, os trabalhadores, o repasse financeiro para uma empresa particular, privada, visando ao lucro, o resultado disso no Brasil inteiro só foi um blackout do sistema de saúde e escândalos de desvio de recursos”, completou.
O deputado informou que apresentou um requerimento solicitando explicações formais da Secretaria de Estado de Saúde. “Exato, eu fiz o requerimento, que vai entrar na ordem do dia, pedindo todos os esclarecimentos. Repito: a informação é extraoficial, porque eu recebi dos trabalhadores, oficialmente não tenho nada. Então estou solicitando para a gente tomar a par da situação e tomar as devidas providências que forem necessárias”, concluiu.
Governo federal destina R$ 1 milhão para modernizar agências de emprego no Acre
Anúncio foi feito pelo ministro Luiz Marinho durante a abertura da II Conferência Nacional do Trabalho, em Rio Branco; recurso visa ampliar a intermediação entre trabalhadores e empresas
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou durante visita a Rio Branco, nesta terça-feira (16), o repasse de R$ 1 milhão para a modernização da Rede Nacional de Emprego (Sine) no Acre. O recurso será destinado à reestruturação do sistema de intermediação de mão de obra, com o objetivo de aproximar empresas e trabalhadores e ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho no estado.
O anúncio ocorreu na abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho, que reúne governo, empregadores e trabalhadores em debates tripartites para a construção de políticas públicas de fortalecimento do trabalho. Marinho destacou a importância de colocar o tema no centro das prioridades nacionais: “O presidente Lula sempre tratou esse tema com seriedade, e as conferências são fundamentais para construirmos políticas públicas consistentes”.
Entre os presentes estiveram o governador do Acre, Gladson Cameli, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, e o diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Vinícius Pinheiro.
O secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou o crescimento do setor produtivo no Acre, com avanços no agronegócio e expansão de culturas como soja, milho e café. Ele também citou a pecuária e a suinocultura como atividades em expansão, responsáveis por novas oportunidades de emprego e renda.
“Estamos vivendo um bom momento, mas também enfrentando desafios como a integração internacional e o fortalecimento das exportações. O Acre já busca novas rotas de comercialização com o Peru e avança em setores estratégicos”, afirmou Mesquita.
Desafios do mundo do trabalho
O ministro ressaltou que as transformações tecnológicas e sociais exigem novas respostas do poder público. Ele citou a inteligência artificial, a transição energética e as mudanças climáticas como fatores que impactam diretamente a dinâmica das relações de trabalho.
Outro ponto abordado foi a necessidade de ampliar a participação feminina no mercado. Marinho destacou que muitas mulheres enfrentam barreiras estruturais, como a falta de creches e políticas de cuidados, o que as impede de buscar emprego.
Indicadores e metas
Segundo dados apresentados por Marinho, o Brasil registra atualmente taxa de 5,6% de desocupação, equivalente a cerca de 6 milhões de pessoas. Apesar do índice ser um dos mais baixos da história, o ministro reforçou que o governo pretende avançar na geração de empregos e na valorização da renda.
Ele também defendeu a aprovação da proposta que isenta do Imposto de Renda trabalhadores que recebem até R$ 5 mil, medida que beneficiaria mais de 20 milhões de brasileiros. “O Congresso precisa facilitar a vida da população”, pontuou.
Conferência no Acre
O Acre foi o primeiro estado a sediar a fase estadual da conferência. Para o ministro, iniciar o ciclo de debates no estado é um gesto simbólico. “Queremos mostrar a importância de ouvir todos os segmentos. Pensar políticas públicas exige responsabilidade e escuta ativa. O Acre tem muito a ganhar quando governo, empresários e trabalhadores atuam juntos”, disse.
Encerrando sua fala, Marinho ressaltou o papel democrático do encontro. “Nosso objetivo é construir convergências, fortalecer o trabalho decente e melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras”, concluiu.
Acre cria certificado de reconhecimento para vítimas da segregação por hanseníase
Decreto regulamenta lei que busca reparar simbolicamente pessoas submetidas ao isolamento compulsório no estado até 1986; certificado terá caráter público e de resgate histórico
O Governo do Acre publicou um decreto que estabelece diretrizes para o reconhecimento histórico e simbólico das pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas ao isolamento ou internação compulsória no estado até o ano de 1986. O Certificado será emitido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) e servirá como um marco de resgate da dignidade e da memória dessas pessoas e de suas famílias.
De caráter público e simbólico, o documento não tem valor indenizatório, mas funciona como um pedido de desculpas formal do Estado. A entrega poderá ser feita em cerimônias solenes. Para obter a certificação, os interessados ou seus familiares devem apresentar documentos que comprovem o afastamento forçado, como prontuários médicos, registros hospitalares, testemunhos ou até mesmo matérias de jornal que documentem a época.
Além do certificado individual, o decreto também institui o Livro Estadual da Memória, que reunirá os nomes de todos os reconhecidos, preservando publicamente a história desse grupo. A Seasdh ficará responsável por todo o processo, incluindo a formação de uma comissão para analisar os pedidos. A medida é considerada um passo fundamental na reparação de uma das páginas mais delicadas da saúde pública no Acre.
