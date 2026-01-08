Prefeitura de Epitaciolândia adota expediente corrido das 7h às 13h por tempo indeterminado

Mudança vale desde 7 de janeiro, busca reduzir despesas e não afeta serviços essenciais do município

A Prefeitura de Epitaciolândia passou a adotar um novo modelo de funcionamento administrativo, com expediente em horário corrido, conforme decreto publicado na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial do Estado. A medida entrou em vigor no dia 7 de janeiro e estabelece que os órgãos do Poder Executivo municipal passem a funcionar das 7h às 13h, por prazo indeterminado.

A mudança foi oficializada pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza e, segundo o decreto, tem como objetivo reduzir despesas públicas e padronizar o funcionamento das repartições municipais.

O novo horário, no entanto, não se aplica aos serviços considerados essenciais, que seguem operando normalmente. Ficam fora da regra áreas como saúde, coleta de lixo, limpeza urbana, iluminação pública e serviços realizados em cemitérios, que continuam atendendo a população em seus horários regulares.

O decreto também determina que cada secretaria municipal deverá reorganizar suas equipes e rotinas internas para garantir que o atendimento ao público não seja prejudicado com a redução do expediente administrativo.

Além disso, os secretários municipais ficam autorizados a convocar servidores para o horário normal de trabalho sempre que houver necessidade do serviço público, sem exigência de compensação de horas.

Dessa forma, setores como a limpeza pública e as Unidades Básicas de Saúde permanecem funcionando em dois turnos, das 7h às 12h e das 14h às 17h, assegurando a continuidade dos serviços à população.

