Prefeitura de Epitaciolândia abre oficialmente a Semana da Pátria com desfile na comunidade Nari Bela Flor
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, a abertura oficial da Semana da Pátria em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil.
Neste ano, a programação trouxe uma inovação: o evento foi realizado na comunidade Nari Bela Flor, com o desfile das Escolas do Campo, que deram um brilho especial à solenidade.
O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, da secretária de Educação Eunice Maia Gondim, do presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, além dos vereadores Eliade Silva, Ary Mendes, José Henrique, Jezo e Cleomar Portela. Também participaram a diretora do Núcleo da SEE em Epitaciolândia, professora Edileuza, e demais secretários municipais.
Durante o discurso de abertura, o prefeito Sérgio Lopes declarou oficialmente iniciada a Semana da Pátria, ressaltando a importância da data para o fortalecimento da soberania e da democracia do país.
No desfile ao som Banda Marcial Wilson Barbosa, as Escolas do Campo encantaram o público ao apresentar danças culturais, trajes típicos e temáticas históricas, destacando heróis nacionais, como Dom Pedro I com o célebre brado “Independência ou Morte!”, que marcou a emancipação do Brasil às margens do Ipiranga. As apresentações valorizaram a história, a cultura e os costumes do povo brasileiro, tornando a celebração ainda mais significativa, e para encerrar o desfiles foi a vez das secretarias municipais desfilarem.
A programação da Semana da Pátria segue com o grande desfile cívico na cidade, marcado para o dia 04 de setembro, às 19h, na Praça 28 de Abril.
Acre registra 18,3 mil atendimentos por síndrome gripal em 2025
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou um boletim referente às semanas epidemiológicas 1 a 31 de 2025, apresentando um panorama detalhado sobre a situação das Síndromes Respiratórias no estado. O documento é considerado essencial para orientar políticas públicas, além de servir de base para ações de prevenção e controle.
Até a semana epidemiológica 31 deste ano, foram registradas 18.339 consultas por Síndrome Gripal nas três unidades sentinelas do Acre, número superior ao mesmo período de 2024, quando houve 16.746 atendimentos.
A faixa etária mais afetada é a de 20 a 29 anos, que concentra a maior procura por atendimento nas unidades, geralmente em casos sem gravidade.
O fortalecimento do monitoramento nas unidades de saúde resultou em maior capacidade de identificação dos vírus circulantes. Entre os mais detectados em 2025 estão: Rinovírus, Influenza B, SARS-CoV-2, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Influenza A e Adenovírus.
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 1.614 notificações de SRAG, número inferior ao mesmo período de 2024 (1.989 casos) e de 2023 (1.688 casos). A partir da semana epidemiológica 20 deste ano, foi identificado um declínio consistente nas notificações.
As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos permanecem como os grupos mais vulneráveis, com maiores taxas de internação. Entre os vírus mais frequentes em pacientes hospitalizados estão o VSR, Rinovírus e SARS-CoV-2, associados a quadros de pneumonia, bronquite e bronquiolite.
Prevenção e controle
O boletim reforça a necessidade de seguir o Protocolo de Tratamento da Influenza 2023, bem como manter medidas preventivas, como distanciamento social em períodos de maior circulação viral, uso de máscaras e higiene frequente das mãos.
A vacinação continua sendo apontada como fundamental, especialmente para os grupos de risco: crianças menores de 9 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas.
Situação epidemiológica
De acordo com os dados do Sivep-Gripe, o número de casos de Síndrome Gripal em 2025 apresentou declínio a partir da semana epidemiológica 25. A análise por faixa etária confirma a predominância de registros entre jovens de 20 a 29 anos nos últimos três anos.
O fortalecimento da vigilância, com aumento de coletas e notificações pelas três unidades sentinelas — UPA do 2º Distrito em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e UPA Jacques Pereira em Cruzeiro do Sul —, permitiu maior sensibilidade na detecção dos vírus circulantes.
As análises laboratoriais foram realizadas pelo Lacen-AC, em parceria com o Instituto Evandro Chagas (Belém-PA) e o CDC (EUA), responsáveis também pela vigilância genômica de SARS-CoV-2 e influenza.
Municípios mais afetados
O boletim também apresenta a distribuição dos casos de SRAG por município de residência. Os maiores percentuais de internações foram registrados em:
Porto Walter (68,13%)
Jordão (61,70%)
Marechal Thaumaturgo (57,55%)
Manoel Urbano (57,06%)
Brasiléia (54,61%)
Rio Branco (52,38%)
Cruzeiro do Sul (51,15%)
Sena Madureira (50,62%)
Entre outros municípios com índices relevantes, destacam-se Assis Brasil, Tarauacá, Capixaba, Senador Guiomard e Xapuri.V
Sebrae premia melhores reportagens sobre empreendedorismo na etapa estadual do PSJ
Evento contará com palestra sobre IA, ministrada pelo jornalista Thássius Veloso
As melhores reportagens sobre o empreendedorismo no Acre serão reconhecidas durante a cerimônia do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), etapa estadual, no dia 9 de setembro. Ao todo, 70 trabalhos concorrem nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.
O prêmio, assim como nos anos anteriores, ocorre em três etapas. A primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional. A etapa Estadual é a primeira oportunidade de reconhecimento no prêmio e os vencedores receberão premiação em dinheiro.
A cerimônia contará com a palestra “Oportunidades e Desafios da Inteligência Artificial”, ministrada pelo jornalista Thássius Veloso, referência em tecnologia e transformação digital no Brasil. Thássius cobre a área de inovação e tecnologia há mais de 16 anos, atualmente é editor do Tecnoblog e comentarista da rádio CBN.
Este ano, a disputa recebeu matérias nas temáticas: Empreendedorismo; Bioeconomia, pequenos negócios e COP 30; Inovação e startups; Produtividade e competitividade; Inclusão produtiva e desenvolvimento territorial; Transformação digital; Empreendedorismo feminino; políticas públicas e legislação; Acesso a crédito e gestão financeira; e Empreendedorismo social.
Sobre o PSJ
O Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma oportunidade para os profissionais de imprensa darem visibilidade aos conteúdos que produzem e serem reconhecidos pela excelência nas produções. Criado pelo Sebrae, a iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira.
Serviço:
12º Prêmio Sebrae de Jornalismo
Data: 9 de setembro de 2025
Horário: 15h às 17h30
Local: Sede do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)
Inscrições para a palestra: ac.loja.sebrae.com.br
Bocalom sanciona prorrogação do Refis do IPTU até 31 de outubro em Rio Branco
O prefeito Tião Bocalom sancionou na manhã desta segunda-feira (1), a prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A medida, que encerraria antes, agora segue até o dia 31 de outubro.
O programa, lançado em 22 de abril, tem como objetivo permitir que contribuintes com débitos em atraso regularizem suas pendências junto ao município. O chefe do Executivo Municipal convocou coletiva de imprensa para oficializar a sanção.
O Refis garante descontos de até 90% em juros e multas e permite o parcelamento em até 60 vezes. Quanto maior o número de parcelas, menor o percentual de desconto aplicado. O prefeito Tião Bocalom reforçou que a ação é uma forma de garantir justiça fiscal.
“Ninguém gosta de pagar imposto, sabemos disso. Mas é lei, e precisamos cumprir. O Refis dá a oportunidade de quem está em atraso limpar seu nome e, ao mesmo tempo, fortalece a arrecadação para investimentos na cidade. Quero assegurar que cada centavo arrecadado será bem aplicado”, afirmou.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Finanças, a iniciativa já registrou ampla adesão da população. Segundo o secretário Nilson Leite, mais de 36 mil notificações foram enviadas aos moradores da capital, resultando em 12 mil negociações de dívidas.
“Estamos quebrando paradigmas na gestão pública, sendo transparentes com a população. Quando assumimos, havia mais de um bilhão em débitos com a Prefeitura, mas após um levantamento, chegamos a cerca de R$ 740 milhões. O Refis tem sido essencial para reduzir essa dívida e dar condições de regularização”, destacou o secretário.
