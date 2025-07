Prefeitura de Capixaba convoca 10ª Conferência Municipal de Assistência Social para 10 de julho

A Expoacre Juruá 2025 segue até domingo com programação diversificada, promovendo negócios, cultura e desenvolvimento regional

A primeira noite da Expoacre Juruá 2025 foi marcada por recorde de público, movimentação econômica e valorização da produção regional. Milhares de pessoas compareceram à Arena do Juruá, na noite de terça-feira (1º), para visitar os estandes e acompanhar o show de abertura com a banda Raça Negra, que reuniu uma multidão no espaço de eventos.

A feira, que acontece até o próximo domingo (6), é realizada pelo Governo do Estado em parceria com o Sebrae Acre, instituições públicas e privadas. O evento já se consolidou como uma das maiores vitrines da economia do Vale do Juruá, reunindo empreendedores, produtores rurais, artesãos e expositores de diferentes setores.

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, o sucesso da feira reflete o avanço das políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e à valorização da produção local. Ele relembrou que a Expoacre Juruá era realizada na avenida coronel Mâncio Lima, com estrutura limitada, e hoje ocupa o amplo espaço da Arena do Juruá. “A mudança foi fundamental para garantir conforto, visibilidade e oportunidade de negócios para os expositores e empreendedores da região. O que antes parecia distante, hoje é uma realidade consolidada”, afirmou.

De acordo com Lameira, o Sebrae tem papel estratégico na feira, apresentando à sociedade parte do trabalho desenvolvido ao longo do ano com pequenos negócios urbanos e rurais. “Temos o espaço da panificação, o espaço do café, o mini-mercado com produtos regionais e a exposição de cadeias produtivas como mandioca, banana, mel e açaí. São resultados concretos de ações contínuas com apoio técnico e institucional”, destacou.

O dirigente também lembrou que a Expoacre Juruá 2025 apresenta novidades importantes. “Estamos trazendo a demonstração de duas indicações geográficas: a farinha de Cruzeiro do Sul e o açaí de Feijó, além de parcerias como a da Seagri, que oferece análise de solo e emissão da CAF para produtores durante os dias de feira”, explicou.

Além do agronegócio, os setores de inovação, artesanato, indústria, comércio e entretenimento também marcam presença na feira. A expectativa é de que o público cresça a cada noite, impulsionado pela programação cultural e shows nacionais.

Desde o mês de maio, segundo o Sebrae, a rede hoteleira da cidade já estava com lotação esgotada, demonstrando o impacto da Expoacre na economia local. Visitantes de outros municípios do Juruá e de estados vizinhos estão hospedados em cidades como Mâncio Lima e Rodrigues Alves, além de casas de moradores que abriram as portas para receber turistas.

