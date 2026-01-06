Prefeitura de Brasiléia, Xapuri e governo intensifica campanha contra dengue com recolhimento de entulhos e combate ao Aedes

Diante do aumento de casos de dengue durante o período chuvoso de início de 2026, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está reforçando a emissão do cartão de acompanhamento para pacientes com suspeita ou confirmação da doença. A ferramenta, entregue já no primeiro atendimento, tem como objetivo organizar as informações clínicas, garantir a continuidade do cuidado e auxiliar na tomada de decisão pelos profissionais de saúde.

O cartão deve ser apresentado em todas as consultas de retorno, em qualquer um dos 22 municípios acreanos, junto aos documentos pessoais e ao cartão do SUS. Com ele, as equipes conseguem acompanhar a evolução do quadro clínico, evitar falhas na comunicação entre serviços e permitir um tratamento mais preciso e seguro. A medida visa melhorar o fluxo de atendimento e a resposta à doença, que tradicionalmente tem maior incidência durante a estação chuvosa na região.