Prefeitura de Brasiléia, Xapuri e governo intensifica campanha contra dengue com recolhimento de entulhos e combate ao Aedes
Prefeituras inicia cronograma de limpeza em bairros como parte do plano municipal de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika
Diante do aumento de casos de dengue durante o período chuvoso de início de 2026, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está reforçando a emissão do cartão de acompanhamento para pacientes com suspeita ou confirmação da doença. A ferramenta, entregue já no primeiro atendimento, tem como objetivo organizar as informações clínicas, garantir a continuidade do cuidado e auxiliar na tomada de decisão pelos profissionais de saúde.
O cartão deve ser apresentado em todas as consultas de retorno, em qualquer um dos 22 municípios acreanos, junto aos documentos pessoais e ao cartão do SUS. Com ele, as equipes conseguem acompanhar a evolução do quadro clínico, evitar falhas na comunicação entre serviços e permitir um tratamento mais preciso e seguro. A medida visa melhorar o fluxo de atendimento e a resposta à doença, que tradicionalmente tem maior incidência durante a estação chuvosa na região.
Segundo o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a iniciativa é estratégica no enfrentamento da doença. “Esse acompanhamento contínuo permite que o profissional saiba exatamente o que já foi feito desde o primeiro atendimento, garantindo mais agilidade no diagnóstico, no tratamento adequado e, principalmente, na segurança do paciente”, destacou.
Já a Prefeitura de Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia, iniciou 2026 com uma série integrada de ações de melhorias urbanas e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e do setor de vigilância em saúde, estão sendo realizados mutirões de limpeza, retirada de entulho, visitas domiciliares por agentes de endemias e bloqueios químicos em áreas com notificações das doenças.
Os trabalhos, que devem se estender durante todo o mês de janeiro, visam atingir todos os bairros do município. A iniciativa faz parte do Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes aegypti e busca prevenir a formação de criadouros, melhorar a infraestrutura local e garantir maior qualidade de vida à população, especialmente no período chuvoso, quando os casos de arboviroses costumam aumentar.
A Prefeitura de Xapuri vem com o mesmo cronograma, intensificando a campanha contra a dengue nos principais bairros do município. De acordo com o cronograma divulgado, equipes da Secretaria de Obras estão percorrendo as localidades na Princesinha do Acre para recolher entulhos e materiais que possam acumular água, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
A iniciativa faz parte do Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes aegypti, anunciado pela administração municipal. Além da limpeza urbana, a campanha prevê outras medidas integradas para reduzir a transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus, especialmente no período chuvoso do início de 2026, quando a proliferação do mosquito tende a aumentar.
O governo do acre, prefeituras de Brasiléia e Xapuri estão reforçando o apelo à população para que colabore com as ações de combate à dengue. Em ambos os municípios, as administrações solicitam que os moradores separem lixo, entulhos e materiais que possam acumular água e os coloquem em frente às residências nos dias programados para a coleta em cada bairro.
A medida visa facilitar o trabalho das equipes de limpeza pública e otimizar a remoção de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A colaboração da comunidade é considerada essencial para o sucesso das campanhas de prevenção, que incluem mutirões, bloqueios químicos e visitas de agentes de endemias, especialmente no período chuvoso de início de 2026.
Programação de mutirões de limpeza pública, retirada de entulho pela Secretaria de Obras de Xapuri, já foi divulgado pela administração municipal.
Confira:
Veja vídeo assessoria:
