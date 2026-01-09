Flash
Prefeitura de Brasiléia reinaugura UBS Tufic Mizael Saady com recursos próprios e abre programação do Janeiro Branco
A Prefeitura de Brasiléia reinaugurou, com recursos próprios, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tufic Mizael Saady, uma das principais referências em saúde no município. A solenidade marcou também a abertura oficial da programação do Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, e contou com a participação especial do médico Dr. André Ricardo, que conduziu o momento “Sem Receita”, baseado na reflexão da Palavra de Deus e na interatividade com os pacientes.
Participaram do evento o prefeito Carlinhos do Pelado, o deputado estadual Tadeu Hassem, o secretário municipal de Saúde Francélio Barbosa, os vereadores Almir Andrade, Djailson Américo e Zemar Jerônimo, além da equipe da unidade de saúde, Joelso Pontes representando o Governo do Estado, a ex-vereadora Brandina e a ex-prefeita de Primavera, Pernambuco, Deyse Juliana esposa do Dr. André Ricardo.
A UBS Tufic Mizael Saady foi inaugurada em março de 2019 e presta homenagem à família Saady, reconhecida na região por sua contribuição às artes, à música, à cultura e, de forma especial, à saúde. O empresário Tufic Mizael Saady foi responsável pela implantação de uma das primeiras farmácias do município, a Drogaria Saady. A unidade também homenageia o Dr. Tufic Mizael Saady Filho, médico renomado de Brasiléia, falecido em 13 de abril de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19.
Funcionando em dois turnos, durante o dia e à noite, a UBS é um importante ponto de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento básico, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, além de ações de conscientização e programas permanentes de saúde no município.
A recuperação da estrutura física da unidade foi viabilizada a partir do olhar atento da gestão municipal. O secretário de Saúde, Francélio Barbosa, destacou o esforço conjunto para garantir melhores condições de atendimento. “Essa reforma assegura mais comodidade, qualidade e dignidade tanto para os servidores quanto para a população que busca os serviços de saúde. Nosso compromisso é dar continuidade a esse processo de reestruturação em outras unidades do município”, afirmou.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que a saúde é prioridade em sua gestão. “Garantir a estruturação das unidades de saúde, principalmente as de referência, e promover a humanização no atendimento são diretrizes claras do nosso governo. Investir com recursos próprios é assegurar que a população seja bem acolhida e atendida com qualidade”, declarou.
Durante a programação do Janeiro Branco, o Dr. André Ricardo emocionou os presentes ao falar sobre o significado de retornar à sua cidade natal. “Para mim é um privilégio muito grande poder voltar à minha cidade, encontrar e reencontrar pessoas queridas. Sou muito grato pela oportunidade de poder falar com vocês”, disse.
Em sua mensagem, o médico destacou a importância da espiritualidade no cuidado com a saúde. “Falar de Deus dentro dos hospitais é um privilégio imenso. Falar do Médico dos médicos, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que cura e toca as enfermidades. Hoje, nossos pacientes têm o privilégio de receber uma receita que não vem de mim, mas do Senhor, aquele que criou a ciência”, afirmou.
A UBS Tufic Mizael Saady oferece serviços como consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação, curativos, coleta de exames e fornecimento de medicação básica, além de programas especiais voltados à hipertensão, diabetes e campanhas de saúde desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado.
A reinauguração reafirma o compromisso da Prefeitura de Brasiléia com uma saúde pública mais estruturada, humanizada e acessível à população.
Emenda do deputado Roberto Duarte viabiliza curso de Licenciatura em Biologia no Alto Acre
Na manhã desta sexta-feira, 09, representantes da coordenação de graduação da Universidade Federal do Acre (UFAC) e Semed Secretaria Municipal de De Educação de Epitaciolândia, participaram de uma reunião para tratar da implantação do curso de Licenciatura em Biologia na região do Alto Acre. A iniciativa é viabilizada por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Roberto Duarte, fortalecendo o acesso ao ensino superior público e de qualidade.
Participaram da Reunião o Vice Prefeito Sergio Mesquita, Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, Ednaceli Abreu Damasceno – Pró-reitora de Graduação, Marcelo Melo- Diretor De Apoio A Interiorização e Programas Especiais e Manoel Carlos – Assessor Parlamentar. O curso contará com 50 vagas, distribuídas da seguinte forma:
• 30 vagas para Epitaciolândia,
• 15 vagas para Brasiléia,
• 5 vagas para Xapuri.
A proposta tem como objetivo ampliar a formação de professores na área de Ciências Biológicas, atendendo à demanda educacional dos municípios e contribuindo para o desenvolvimento regional.
Durante a reunião, foram discutidos aspectos técnicos e acadêmicos necessários para a implantação do curso, bem como o cronograma de execução. A previsão de início das aulas é para o começo de maio de 2026.
A chegada do curso de Licenciatura em Biologia representa um importante avanço para a educação superior no Alto Acre, oferecendo novas oportunidades de formação acadêmica e profissional para a população local.
Prefeitura de Assis Brasil segue entregando mudas de café a produtores rurais
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a segunda etapa da distribuição de mudas de café aos produtores rurais do município, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da produção cafeeira local.
A ação tem como objetivo incentivar a diversificação da produção, aumentar a renda das famílias do campo e impulsionar a economia rural. As mudas distribuídas são de qualidade, cuidadosamente selecionadas para garantir melhor produtividade e boa adaptação às condições climáticas e de solo da região.
De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, esta etapa dá continuidade ao trabalho iniciado anteriormente, atendendo produtores que já haviam sido cadastrados e ampliando o alcance do programa. Além da entrega das mudas, os agricultores também recebem orientações técnicas sobre plantio, manejo e cuidados necessários para o bom desenvolvimento da lavoura, assegurando maior sucesso na produção.
Até o momento, a iniciativa já beneficiou 12 produtores rurais, com a distribuição de um total de 36 mil mudas de café, representando um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura no município.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância do investimento no setor rural. “A cafeicultura é uma grande oportunidade para fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda e garantir desenvolvimento sustentável para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar apoiando o produtor rural com políticas públicas, assistência técnica e incentivo à produção”, afirmou.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para levar apoio, assistência técnica e políticas públicas que promovam mais oportunidades e qualidade de vida às famílias do meio rural de Assis Brasil.
Deracre trabalha em operação tapa-buraco nas ruas de Xapuri em parceria com a prefeitura
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Xapuri, segue nesta sexta-feira, 9, com a execução de uma operação tapa-buraco nas ruas do bairro Centro, em Xapuri.
A ação integra o conjunto de medidas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e da segurança de pedestres e motoristas. Os serviços contemplam a recuperação do pavimento, com retirada e limpeza das áreas danificadas, além da aplicação e compactação de nova massa asfáltica nas vias da cidade.
Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o trabalho conjunto reforça o compromisso do Estado com os municípios. “Estamos trabalhando em parceria com a prefeitura nas ruas da cidade, seguindo a determinação do governador Gladson Camelí e atendendo a um pedido do prefeito Maxsuel Maia”, destaca.
As equipes do Deracre e da prefeitura atuam de forma integrada, com frentes de serviço distribuídas estrategicamente para garantir maior eficiência na execução dos trabalhos e minimizar transtornos à população durante o período das intervenções.
“Estamos muito satisfeitos com o apoio do governo do Estado. As equipes do Deracre já estão em campo e, somando nossos esforços aos da Prefeitura, vamos alcançar um resultado muito positivo para a população, que tanto precisa dessas melhorias”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, José Maria Cacau.
Para a execução dos serviços, estão mobilizados diversos profissionais, entre encarregados, apontadores, auxiliares, operadores de máquinas e motoristas, além de equipamentos como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, rolo compactador e caminhões, garantindo agilidade e qualidade na recuperação das vias urbanas.
