Prefeitura de Brasiléia reinaugura UBS Tufic Mizael Saady com recursos próprios e abre programação do Janeiro Branco

A Prefeitura de Brasiléia reinaugurou, com recursos próprios, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tufic Mizael Saady, uma das principais referências em saúde no município. A solenidade marcou também a abertura oficial da programação do Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, e contou com a participação especial do médico Dr. André Ricardo, que conduziu o momento “Sem Receita”, baseado na reflexão da Palavra de Deus e na interatividade com os pacientes.

Participaram do evento o prefeito Carlinhos do Pelado, o deputado estadual Tadeu Hassem, o secretário municipal de Saúde Francélio Barbosa, os vereadores Almir Andrade, Djailson Américo e Zemar Jerônimo, além da equipe da unidade de saúde, Joelso Pontes representando o Governo do Estado, a ex-vereadora Brandina e a ex-prefeita de Primavera, Pernambuco, Deyse Juliana esposa do Dr. André Ricardo.

A UBS Tufic Mizael Saady foi inaugurada em março de 2019 e presta homenagem à família Saady, reconhecida na região por sua contribuição às artes, à música, à cultura e, de forma especial, à saúde. O empresário Tufic Mizael Saady foi responsável pela implantação de uma das primeiras farmácias do município, a Drogaria Saady. A unidade também homenageia o Dr. Tufic Mizael Saady Filho, médico renomado de Brasiléia, falecido em 13 de abril de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19.

Funcionando em dois turnos, durante o dia e à noite, a UBS é um importante ponto de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento básico, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, além de ações de conscientização e programas permanentes de saúde no município.

A recuperação da estrutura física da unidade foi viabilizada a partir do olhar atento da gestão municipal. O secretário de Saúde, Francélio Barbosa, destacou o esforço conjunto para garantir melhores condições de atendimento. “Essa reforma assegura mais comodidade, qualidade e dignidade tanto para os servidores quanto para a população que busca os serviços de saúde. Nosso compromisso é dar continuidade a esse processo de reestruturação em outras unidades do município”, afirmou.

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que a saúde é prioridade em sua gestão. “Garantir a estruturação das unidades de saúde, principalmente as de referência, e promover a humanização no atendimento são diretrizes claras do nosso governo. Investir com recursos próprios é assegurar que a população seja bem acolhida e atendida com qualidade”, declarou.

Durante a programação do Janeiro Branco, o Dr. André Ricardo emocionou os presentes ao falar sobre o significado de retornar à sua cidade natal. “Para mim é um privilégio muito grande poder voltar à minha cidade, encontrar e reencontrar pessoas queridas. Sou muito grato pela oportunidade de poder falar com vocês”, disse.

Em sua mensagem, o médico destacou a importância da espiritualidade no cuidado com a saúde. “Falar de Deus dentro dos hospitais é um privilégio imenso. Falar do Médico dos médicos, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que cura e toca as enfermidades. Hoje, nossos pacientes têm o privilégio de receber uma receita que não vem de mim, mas do Senhor, aquele que criou a ciência”, afirmou.

A UBS Tufic Mizael Saady oferece serviços como consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação, curativos, coleta de exames e fornecimento de medicação básica, além de programas especiais voltados à hipertensão, diabetes e campanhas de saúde desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado.

A reinauguração reafirma o compromisso da Prefeitura de Brasiléia com uma saúde pública mais estruturada, humanizada e acessível à população.

