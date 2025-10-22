Prefeitura de Brasiléia realiza VII Conferência Municipal de Saúde com foco em fortalecer políticas públicas e garantir o direito à saúde para todos

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (22), no Polo da UAB (antigo CEDUP), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Construindo juntos uma saúde para todos”.

O evento foi um importante espaço democrático de diálogo e construção coletiva, reunindo gestores, trabalhadores, representantes de associações, sindicatos e a comunidade em geral, para discutir e propor melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A abertura oficial contou com a presença do vice-prefeito Amaral do Gelo, que destacou o compromisso da gestão em garantir uma saúde pública de qualidade. “Estamos aqui para ouvir a população e construir juntos um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficiente. A conferência é o momento em que todos têm voz para ajudar a definir o futuro das nossas políticas públicas”, afirmou o vice-prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou a importância do evento para o planejamento das ações da pasta. “As propostas discutidas aqui vão nortear o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. É fundamental que a comunidade participe, pois é ela quem vivencia diariamente os desafios e as conquistas do nosso sistema de saúde”, explicou o secretário.

Também participaram da conferência a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzinete dos Santos; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Osvaldo Leal; o presidente da Câmara Municipal, Marcos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Almir Andrade, Djhailson Américo, Lucélia Borges, Careca Gadelha e demais parlamentares; além de representantes de sindicatos, como Edirlei Frota (Sindicato dos Servidores em Saúde), e Francisco Dantas (Sindicato dos Agentes de Saúde Pública do Município).

A conferência contou ainda com a presença de Delcimara Campos, representando o Tribunal de Justiça do Acre, e da equipe da Universidade Unopar.

Entre os palestrantes convidados estiveram Dr. Osvaldo Leal, Ana Cristina e Dhyekson Silva, que abordaram temas relacionados aos desafios e perspectivas da saúde pública no Brasil e no Acre.

Após as apresentações iniciais, foi realizada a leitura e aprovação do regulamento da conferência, que orientou os grupos de discussão e a formulação das propostas.

De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o evento tem como missão principal promover o debate, a proposição e a deliberação de ações que fortaleçam políticas públicas inclusivas, assegurando maior proteção e bem-estar à população de Brasiléia.

A 7ª Conferência Municipal de Saúde será um marco importante na formulação das diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Saúde 2026–2029, consolidando o compromisso do município com a efetivação do direito à saúde para todos e com a construção de uma política pública sólida, eficiente e participativa.

