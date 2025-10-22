Extra
Prefeitura de Brasiléia realiza VII Conferência Municipal de Saúde com foco em fortalecer políticas públicas e garantir o direito à saúde para todos
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (22), no Polo da UAB (antigo CEDUP), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Construindo juntos uma saúde para todos”.
O evento foi um importante espaço democrático de diálogo e construção coletiva, reunindo gestores, trabalhadores, representantes de associações, sindicatos e a comunidade em geral, para discutir e propor melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.
A abertura oficial contou com a presença do vice-prefeito Amaral do Gelo, que destacou o compromisso da gestão em garantir uma saúde pública de qualidade. “Estamos aqui para ouvir a população e construir juntos um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficiente. A conferência é o momento em que todos têm voz para ajudar a definir o futuro das nossas políticas públicas”, afirmou o vice-prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou a importância do evento para o planejamento das ações da pasta. “As propostas discutidas aqui vão nortear o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. É fundamental que a comunidade participe, pois é ela quem vivencia diariamente os desafios e as conquistas do nosso sistema de saúde”, explicou o secretário.
Também participaram da conferência a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzinete dos Santos; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Osvaldo Leal; o presidente da Câmara Municipal, Marcos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Almir Andrade, Djhailson Américo, Lucélia Borges, Careca Gadelha e demais parlamentares; além de representantes de sindicatos, como Edirlei Frota (Sindicato dos Servidores em Saúde), e Francisco Dantas (Sindicato dos Agentes de Saúde Pública do Município).
A conferência contou ainda com a presença de Delcimara Campos, representando o Tribunal de Justiça do Acre, e da equipe da Universidade Unopar.
Entre os palestrantes convidados estiveram Dr. Osvaldo Leal, Ana Cristina e Dhyekson Silva, que abordaram temas relacionados aos desafios e perspectivas da saúde pública no Brasil e no Acre.
Após as apresentações iniciais, foi realizada a leitura e aprovação do regulamento da conferência, que orientou os grupos de discussão e a formulação das propostas.
De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o evento tem como missão principal promover o debate, a proposição e a deliberação de ações que fortaleçam políticas públicas inclusivas, assegurando maior proteção e bem-estar à população de Brasiléia.
A 7ª Conferência Municipal de Saúde será um marco importante na formulação das diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Saúde 2026–2029, consolidando o compromisso do município com a efetivação do direito à saúde para todos e com a construção de uma política pública sólida, eficiente e participativa.
Indígenas são baleados ao reagir a invasão de criminosos que se passaram por policiais em Brasileia
Um ataque violento ocorrido na noite de terça-feira (21) deixou o indígena identificado como Manoel Jaminawa (61) ferido a tiros após reagir a uma invasão criminosa em sua residência, localizada no bairro Francisco Peixoto, parte alta da cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre.
De acordo com informações repassadas, quatro homens, sendo três armados, chegaram ao local se passando por policiais, mas, pertencia a um grupo criminoso. No momento da ação, Manoel estava em casa com a esposa, o genro e o filho.
Os invasores obrigaram a família a ficar de joelhos e tentaram executar um dos filhos do casal, mas a arma falhou. Ao tentar defender os filhos, Manoel reagiu com um pedaço de madeira, momento em que os criminosos atiraram, atingindo o genro em uma das pernas.
Durante a confusão, o ferido na perna e o folho conseguiram fugir para a mata e só foram encontrados na madrugada por uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada para atender a ocorrência.
Ainda segundo as autoridades, os criminosos se voltaram para idoso e o torturaram e efetuaram um disparo que atingiu o solado do pé direito, ficando o projétil alojado no tornozelo. Em seguida, fugiram do local levando um celular que foi recuperado.
Na manhã desta quarta-feira (22), policiais civis foram à residência e constataram que Manoel ainda não havia recebido atendimento médico. Diante da gravidade dos ferimentos e das dificuldades de acesso até a casa, o indígena foi levado ao hospital em uma motocicleta.
A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu localizar dois dos suspeitos, além de apreender uma das armas utilizadas no crime. O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio.
As autoridades seguem nas buscas pelos demais envolvidos na ação criminosa.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 018/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 22/10/2025 à 03/11/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
DATA DA ABERTURA: 04 de novembro 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica e medicamentos psicotrópicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Epitaciolândia.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 22 de outubro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
Corpo de venezuelano desaparece após homicídio em área indígena, e autoridades intensificam buscas no Acre
O caso envolvendo o homicídio de Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, venezuelano, ganhou um novo desdobramento. O corpo da vítima, que havia sido encontrado em uma área indígena no interior do Acre, desapareceu misteriosamente antes da chegada das autoridades.
O crime teria ocorrido em uma comunidade indígena situada no Seringal Icuriã, cerca de 75 quilômetros de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. As primeiras informações apontam que Júlio Rafael teria sido baleado em um suposto acerto de contas entre facções criminosas rivais, que atuam na região e vêm cooptando jovens indígenas para o tráfico e outras atividades ilegais.
Após imagens do corpo circularem nas redes sociais, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar o resgate. Os peritos saíram da cidade de Brasiléia, percorrendo mais de 190 quilômetros — somando o trajeto terrestre para o Icuriã — até o local indicado.
No entanto, ao chegarem à região onde o corpo teria sido deixado, os agentes encontraram apenas marcas de sangue e sinais de arrasto. O cadáver não estava mais no local, e moradores da comunidade afirmaram não saber o que aconteceu.
Há indícios de que o corpo possa ter sido retirado da cena do crime e levado para uma área mais isolada, possivelmente às margens do rio Iaco, já próximo à divisa com o município de Sena Madureira.
O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, confirmou que equipes continuam em diligência para localizar o corpo e esclarecer o caso. “Estamos em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para solicitar o apoio de um helicóptero, o que deve agilizar as buscas em áreas de difícil acesso”, declarou.
O homicídio é investigado como parte de uma disputa territorial entre facções e permanece em aberto. As autoridades pedem que moradores da região colaborem com informações que possam levar ao paradeiro do corpo e à identificação dos envolvidos.
Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
