Prefeitura de Brasiléia realiza melhorias no Cemitério São João Batista
Serviços visam preparar o espaço para o Dia de Finados e oferecer ambiente mais limpo e organizado à população
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, intensificou nesta segunda-feira (27) os trabalhos de manutenção e melhorias no Cemitério São João Batista. As ações fazem parte do cronograma de preparação para o Dia de Finados, data em que centenas de pessoas visitam o local para homenagear familiares e amigos falecidos.
Entre os serviços realizados estão pintura com cal nas calçadas e muros, roçagem do mato, varrição e rastelagem das áreas de circulação, além da restauração de túmulos danificados. O objetivo é garantir que o espaço esteja limpo, seguro e acolhedor para o grande fluxo de visitantes esperado no feriado de 2 de novembro.
O secretário de Obras, Josué Elias, acompanhou de perto as equipes que trabalham na área e destacou o empenho da gestão municipal em manter os espaços públicos em boas condições.
“Estamos realizando uma força-tarefa para revitalizar o cemitério, garantindo que as famílias encontrem um ambiente digno e bem cuidado para prestar suas homenagens”, afirmou o secretário.
A iniciativa faz parte das ações contínuas da prefeitura voltadas à manutenção urbana e valorização dos espaços públicos de Brasiléia, reforçando o compromisso da administração municipal com a comunidade e o respeito à memória daqueles que já partiram.
Prefeito Jerry Correia busca parceria com o Governo do Estado para viabilizar novas unidades habitacionais em Assis Brasil
Nesta segunda-feira (27), o prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, na Secretaria de Estado de Planejamento, em reunião com o secretário Coronel Ricardo Brandão. O encontro teve como principal pauta a busca por soluções que garantam a execução do projeto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, no município de Assis Brasil.
A equipe municipal de planejamento foi habilitada e contemplada com 30 novas unidades habitacionais, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. No entanto, alguns desafios precisam ser superados para que as moradias saiam do papel, como a definição de uma área adequada para construção e a viabilização da infraestrutura necessária incluindo asfaltamento, rede de esgoto e energia elétrica.
O prefeito destacou que o recurso disponibilizado pelo Governo Federal cobre apenas a construção das casas, cabendo ao município garantir a área e as condições básicas de infraestrutura.
“O município de Assis Brasil não dispõe de recursos suficientes para arcar com todas as demandas estruturais, mas também não podemos perder essas 30 unidades que beneficiarão famílias que mais precisam. Por isso, viemos buscar o apoio do Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Jerry Correia.
Além do novo projeto, o município já deu início à construção de 11 casas na parte alta da cidade, com outras dezenas previstas para serem iniciadas nos próximos meses.
A reunião marca mais um passo importante na parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado, reforçando o compromisso da gestão em garantir moradia digna e qualidade de vida às famílias assisbrasilenses.
Acre apresenta crescimento de 40,3% no número de etnias e destaca-se nacionalmente na preservação da língua materna indígena entre os jovens
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última sexta-feira, 24, um novo recorte do Censo Demográfico 2022, revelando que o número de etnias indígenas registradas no Acre cresceu 40,35% entre 2010 e 2022, passando de 57 para 80. A Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do Acre (Sepi) atribui esse avanço às políticas públicas voltadas à demarcação territorial e ao fortalecimento das línguas maternas, consideradas pilares da atual gestão na promoção dos direitos dos povos originários.
Considerando apenas os dados do Acre, 63,79% dos indígenas entre 2 e 19 anos falam a língua materna no ambiente doméstico. O estado reúne 29.520 pessoas indígenas com 2 anos ou mais de idade, das quais 15.752 estão na faixa etária de 2 a 19 anos. Dentro desse grupo, 10.048 mantêm o uso da língua indígena em casa, reforçando a importância da transmissão cultural entre gerações.
Destaque nacional
No cenário nacional, o Acre se destaca como o estado com a maior proporção de jovens indígenas que falam a língua materna. Dos 18.211 indígenas com 2 anos ou mais que utilizam a língua indígena no estado, 10.048 têm entre 2 e 19 anos, o que significa que mais da metade (55,18%) dos falantes estão nessa faixa etária. Esse dado reforça o papel central da juventude na preservação e continuidade das línguas indígenas no Acre.
No país, apenas sete estados têm mais da metade da população indígena nessa faixa etária utilizando línguas indígenas no domicílio, um indicador importante da preservação cultural entre as novas gerações.
- Acre (55,18%)
- Maranhão (53,91%)
- Mato Grosso (53,46%)
- Tocantins (53,00%)
- Pará (52,34%)
- Paraíba (51,71%)
- Minas Gerais (50,04%)
Compromisso e valorização cultural
O crescimento da população indígena no Acre, apontado pelo Censo Demográfico 2022, reforça a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas à proteção territorial e à valorização cultural dos povos originários. Para a secretária dos Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara, o momento exige continuidade e aprofundamento das ações já em curso.
“O aumento da população indígena no Acre significa que será preciso, futuramente, garantir a continuidade da demarcação de terras para esses povos. É fundamental que existam políticas públicas que permitam que os povos indígenas vivam e mantenham seus territórios com dignidade, com acesso à tecnologia, energia limpa e renovável, segurança alimentar e, principalmente, com a inclusão de jovens e mulheres nos espaços de decisão.”
Segundo Francisca, o Estado tem concentrado esforços no fortalecimento da identidade cultural dos povos indígenas, com destaque para ações de resgate linguístico e promoção da diversidade.
“No passado, os povos indígenas eram obrigados a abandonar suas línguas para falar apenas o português. Hoje, por meio da educação escolar indígena bilíngue, intercultural e diferenciada, estamos resgatando esse direito”, explicou.
Geração para geração
Além disso, ela destaca que avós, pais e tios continuam ensinando as línguas aos jovens. “Falar a língua indígena é um ato de resistência. É manter viva nossa gramática, nosso alfabeto, nossas consoantes. É um trabalho que envolve professores indígenas e escolas que valorizam nossa cultura.”
Ela também destacou que o Acre tem promovido festivais e encontros culturais que fortalecem a identidade dos povos originários não apenas dentro do estado, mas também em articulação com outras regiões do Brasil e até com países vizinhos.
“Costumo dizer nas minhas palestras que, aqui no Acre, somos muito bem preparados. Não sofremos os mesmos massacres que ocorreram em outros estados. E é por isso que devemos manter viva essa cultura de respeito aos territórios e aos direitos dos povos indígenas”, completou.
O governador Gladson Camelí também reforçou o compromisso do Estado com as comunidades tradicionais. “Respeitar os povos indígenas é respeitar a história do nosso estado. Nosso governo tem trabalhado para garantir que esses povos tenham voz, território e dignidade. Eles são parte essencial da nossa identidade acreana”, declarou.
Câmara de vereadores de Epitaciolândia aprova lei que incentiva uso de energia solar em prédios públicos municipais
Legislação aprovada por unanimidade prevê implantação gradativa de sistemas fotovoltaicos em escolas, unidades de saúde e repartições; prefeitura terá 180 dias para apresentar plano de implementação
Foi sancionada a Lei Municipal nº 550, de 12 de setembro de 2025, que dispõe sobre a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos de Epitaciolândia, incluindo escolas e unidades básicas de saúde das zonas urbanas e rurais.
A legislação, de autoria do vereador Ari Osvaldo Matos da Silva (SOLIDARIEDADE) e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, tem como objetivo reduzir custos com energia elétrica na administração pública, estimular fontes renováveis e contribuir para a redução da emissão de gases poluentes.
De acordo com o texto legal, a implantação dos sistemas ocorrerá de forma gradativa, considerando a viabilidade técnica e financeira de cada instalação. O financiamento poderá ser viabilizado através de recursos próprios do município, convênios com governos estadual e federal, parcerias público-privadas ou emendas parlamentares.
Principais determinações da lei:
180 dias para elaboração de plano de implementação
Secretaria Municipal de Obras como coordenadora, com apoio das pastas de Meio Ambiente, Educação e Saúde
Levantamento técnico de prédios aptos a receber os sistemas
Cronograma de instalação e estimativa de custos
Projeção de economia energética
O prefeito Sérgio Lopes destacou que a medida representa um avanço na modernização da gestão pública e um compromisso com a sustentabilidade. “Estamos investindo em energia limpa, reduzindo gastos públicos e contribuindo com o meio ambiente. Essa é uma iniciativa que trará benefícios duradouros para a cidade e para as futuras gerações”, afirmou o gestor.
