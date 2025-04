Prefeitura de Brasiléia realiza maior torneio de pesca do Acre

Evento reuniu centenas de competidores e distribuiu mais de R$ 30 mil em prêmios

Reunindo tradição, pesca esportiva, natureza e atrações culturais e com 74 equipes, 280 participantes e mais de R$ 30 mil em premiações. Evento de Brasiléia consolida-se como um dos maiores do Acre.

Brasileia viveu um fim de semana histórico e movimentado com a realização do 1° Campeonato Internacional de Pesca Embarcada, que reuniu 74 equipes do Acre, Rondônia, Bolívia e Peru, no total de 280 pescadores no rio Acre.

Mais de 500 quilos de peixe foram pescados durante a competição, que também atraiu centenas de visitantes e moradores ao local do evento, promovendo lazer, cultura e geração de renda.

A premiação total chegou a mais de R$ 30 mil, além de troféus e brindes distribuídos aos melhores colocados. A equipe campeã da competição foi “Paixão da Pesca”, que levou R$ 12 mil em dinheiro, medalhas e troféu, 2° “Acelera Papai”, levou R$ 6.000, 00, troféu e medalhas, 3° “Lugar Terra Seca”, que recebeu R$ 4.000,00, 4° lugar “Ilha da Pedra I” faturando R$ 3.000, 00, 5° lugar Tambopata do Peru, levando R$ 1.000,00.

O evento contou com estrutura de apoio, praça de alimentação, feira de artesanato, shows e atividades recreativas para toda a família.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou a importância do campeonato para o desenvolvimento do município. “Certamente esse evento da pesca esportiva tem muito a crescer em Brasileia e agente está transformando isso em oportunidade. É esporte, é turismo, é cultura, e principalmente, é geração de renda para nossa população. No próximo ano vamos definir datas e novas premiações que será um barco completo com motor e carreta para vencedor ”, afirmou o prefeito.

A secretaria de cultura Arlete Amaral, também comemorou o sucesso da edição. “Foi um evento grandioso, com equipes de vários lugares do estado, Rondônia e até de fora do país vindo da Bolívia e Peru. Nós com toda a Prefeitura de Brasiléia trabalhamos muito na organização para oferecer estrutura e segurança, e o resultado foi positivo em todos os sentidos”, avaliou.

O pescador Josiel Souza, membro do grupo amigos da pesca, que fez parte da organização do evento, elogiou a iniciativa .”É a primeira vez que participo desse campeonato e a experiência foi maravilhosa pela organização do evento. A disputa é saudável, tem gente de todo canto, mas o mais bacana é o clima de amizade. E ainda tive a chance de levar um prêmio pra casa”, disse.

A competição seguiu as normas da pesca esportiva, com fiscalização e critérios que priorizam a preservação ambiental.

A Prefeitura de Brasileia anunciou que planeja uma próxima edição ainda maior em 2026, reforçando o potencial turístico e esportivo de Brasileia.

