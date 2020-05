SECOM

Preocupada com avanço do Covid-19 em na região do Alto Acre, a Prefeitura de Brasiléia em parceria com Governo do Estado, está realizando a desinfecção de espaços públicos: Hospital regional, Unidades de Saúde, praças, rodoviária, agências bancárias, dentre outros.

O objetivo é fazer uma lavagem e desinfecção com produto apropriado, para evitar a contaminação, principalmente nos locais de grande circulação de pessoas.

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhou de perto o trabalho no sábado (9), e aproveitou para agradecer a importante parceria do Governo do Estado e pediu à população que seja aliada no enfrentamento ao Covid-19.“Estamos realizando todas as medidas de prevenção seguindo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, mas todo os esforços do poder público pode não ser o suficiente se o comportamento das pessoas não for alinhado aos gestores, para que juntos consigamos vencer essa luta contra o coronavírus. Ficar em casa é essencial, pois assim podemos garantir que as pessoas não adoeçam”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia

De acordo com o Depasa, o mesmo vem fazendo uma força-tarefa que envolve profissionais das áreas administrativa e operacional, que contam com a supervisão de um engenheiro químico, uma bióloga e uma técnica em química, que atestam a eficiência e segurança da aplicação da solução à base de cloro, altamente eficaz no combate ao Coronavírus.

