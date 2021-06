Prefeitura de Brasiléia realiza lançamento do IPTU 2021

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Finanças/ Setor de Cadastro realizou nesta terça-feira, 8, o Imposto Predial de territorial Urbano IPTU 2021, o qual já está disponível para ser quitado no Setor de Cadastro, na rua Odilon Pratagi ao lado da câmara municipal ou pelo e-mail [email protected] ou telefone 992032874.

O Secretário de Finanças Tadeu Hassem esteve no lançamento representando a prefeita Fernanda Hassem e destacou a importância. ” Estamos realizando o lançamento do IPTU 2021 do município de Brasiléia, o pagamento deste imposto que o morador paga à prefeitura de Brasiléia, realiza investimentos de infraestrutura no nosso município, como: asfaltamento, iluminação pública, melhorias de ramais entre outros, temos o desconto a vista de 20% de desconto, o município também instituiu uma Lei sobre débitos de anos anteriores a 2021, onde pode ser parcelada sem juros e multas. É importante que a população procure o setor de cadastro e regularize seu imóvel” destacou.

Além do Secretario de Finanças participaram do lançamento o gerente do Setor de Cadastro Mario Jorge e equipe do Setor.

O imposto pode ser pago em quatro (4) parcelas sem juros ou em cota única com 20%. O IPTU que você paga se transforma em investimentos para a nossa cidade.