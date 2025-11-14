Flash
Prefeitura de Brasiléia realiza ação de atendimento noturno em alusão ao Novembro Azul
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (13) uma ação especial de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde José Maria, reforçando o compromisso com a saúde do homem durante a campanha Novembro Azul.
A iniciativa disponibilizou uma série de serviços essenciais, entre eles atendimento médico e odontológico, testes rápidos, exame de ultrassonografia e agendamento do exame PSA, importante para a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata.
A proposta da ação foi ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer às unidades durante o horário comercial.
O evento foi considerado um grande sucesso, reunindo diversos homens que aproveitaram a oportunidade para colocar a saúde em dia.
A mobilização destacou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo.
Fotos/Texto:Matheus Gomes
Comentários
Flash
Joabe Lira condena agressão a gari e volta a defender descarte seguro de vidro e material perfurocortante
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), esteve no início da noite desta quinta-feira, 13, no Pronto-Socorro da capital para prestar solidariedade ao gari Francisco Ferreira da Silva, trabalhador da Limpebras, que sofreu uma agressão grave após se recusar a recolher vidro descartado de forma irregular. O coletor foi atingido por uma pedra no rosto e precisou ficar em observação após fraturar dois ossos da face.
Joabe classificou o episódio como “brutal e inadmissível” e destacou que a agressão não apenas atinge um trabalhador que cumpre normas de segurança, mas evidencia a urgência de fortalecer a conscientização da população sobre o descarte adequado de resíduos que oferecem risco. “Francisco é um trabalhador dedicado, como tantos outros que mantêm nossa cidade limpa. O que aconteceu hoje é uma tentativa de homicídio e precisa ser tratada com todo o rigor”, afirmou.
No Plenário da Câmara, o vereador já vinha levantando o debate sobre a prevenção de acidentes envolvendo coletores de lixo, especialmente por causa do descarte incorreto de materiais perfurocortantes e vidros quebrados. O tema é uma das bandeiras permanentes do parlamentar, que trabalhou por anos ao lado dos coletores e conhece de perto as dificuldades enfrentadas diariamente pela categoria.
O vereador lembra que apresentou e teve aprovado o Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 1.330/1999, estabelecendo regras claras para o acondicionamento seguro de vidros quebrados, seringas, objetos perfurocortantes e demais materiais que possam causar ferimentos. A nova legislação determina que esses resíduos devem ser embalados em recipientes resistentes — como garrafas PET, caixas de papelão ou jornais lacrados — e identificados com advertência visível. A lei também prevê fiscalização e penalidades em caso de descumprimento.
“Essa legislação existe justamente para evitar tragédias como esta. Quando o coletor se recusa a recolher um material perigoso acondicionado de forma errada, ele está cumprindo o procedimento correto e protegendo sua própria vida. A população precisa compreender isso”, reforçou.
Durante a visita ao Pronto-Socorro, Joabe colocou o gabinete à disposição do trabalhador e de sua família e informou que acompanhará o caso junto à direção da Limpebras. O presidente também adiantou que nesta sexta-feira, 14, irá pessoalmente à empresa para dialogar com a coordenação e os demais coletores, tratar sobre medidas de apoio ao trabalhador e solicitar providências para que o agressor seja responsabilizado.
Além do acompanhamento do caso, o parlamentar afirmou que seguirá atuando para ampliar campanhas educativas e fortalecer a fiscalização sobre o descarte irregular de materiais perigosos. “O poder público, a empresa e a comunidade têm responsabilidade compartilhada. Nenhum trabalhador deve sair de casa para garantir o sustento da família e voltar ferido porque alguém decidiu agir com violência ou descumprir regras básicas de segurança”, concluiu.
Comentários
Flash
Vídeo: Vereador de Brasiléia, esposa e assessor passam por susto após caminhonete quase cair em igarapé
Zemar Jerônimo relata momento de tensão ao retornar para casa pelo Ramal do Km 84
O vereador Zemar Jerônimo (PL), de Brasiléia, divulgou um vídeo nas redes sociais relatando um livramento ocorrido na noite desta quinta-feira (13). Ele, a esposa e um assessor quase sofreram um grave acidente após a caminhonete em que estavam, sair da pista e parar a poucos metros de cair dentro de um igarapé.
O incidente aconteceu por volta das 23h, quando o trio retornava para casa pelo Ramal do Km 84, nas proximidades de uma ponte sobre o Rio Xapuri. Segundo o vereador, a caminhonete derrapou em uma curva e só não despencou porque ficou presa em uma árvore.
“Se não fosse Deus usar essa árvore, teríamos caído dentro do rio e teria sido um acidente grave”, afirmou Zemar no vídeo. Ele destacou que ninguém se feriu e que todos saíram ilesos. A esposa do parlamentar, ainda visivelmente abalada, aparece chorando e agradecendo pelo livramento.
O vereador reforçou a gratidão por terem escapado de um acidente que poderia ter terminado em tragédia.
Comentários
Flash
Vídeo: Motorista embriagado provoca acidente com quatro veículos em Brasiléia; uma pessoa fica ferida
Condutor tentou fugir da abordagem, ficou agressivo e acabou preso pela Polícia Militar
Uma guarnição da Polícia Militar presenciou, no início da noite desta quinta-feira, por volta das 18 horas, um acidente envolvendo quatro veículos em frente à garagem da Prefeitura de Brasiléia. O motorista identificado como Dieyson da Silva Carvalho, invadiu a contramão e provocou a colisão, deixando um motociclista ferido.
Segundo os militares, a motocicleta sofreu média monta, enquanto o condutor teve escoriações na perna esquerda e possível fratura. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Brasiléia. Os outros três veículos tiveram apenas danos pequenos.
De acordo com a guarnição, Dieyson apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, andava cambaleando e não conseguia responder às perguntas. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o motorista ficou alterado e violento, sendo necessário contê-lo e algemá-lo.
A equipe de trânsito foi acionada e ofereceu o teste do etilômetro, mas o condutor recusou. A Polícia Militar também solicitou perícia ao local, porém o Copom informou que não havia perito disponível no momento. Diante disso, os policiais registraram imagens do acidente e orientaram os proprietários dos veículos a retirarem seus automóveis para liberar o tráfego.
Dieyson da Silva Carvalho foi levado à Delegacia de Brasiléia sem apresentar lesões, onde permanece à disposição da autoridade policial.
VEJA IMAGENS ABAIXO:
Você precisa fazer login para comentar.