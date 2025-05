Prefeitura de Brasiléia promove roda de conversa sobre saúde mental com professores da educação especial

Parceria da ApexBrasil, Assintecal, CICB e Sebrae incentivam a bioeconomia

Representantes de quatro unidades produtivas atendidas pelo Projeto de Artesanato Acreano marcaram presença na BF Show – a maior feira de calçados da América Latina, que ocorreu entre os dias 19 e 21 de maio, no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo.

Durante o evento, foi realizada uma exposição que representa um avanço significativo para o artesanato e a bioeconomia do Acre, unindo inovação, cultura e sustentabilidade. O objetivo foi estabelecer conexões e parcerias comerciais com o setor calçadista nacional e internacional, utilizando saberes tradicionais e materiais naturais provenientes da floresta amazônica.

O projeto Respira Acre teve origem no próprio estado, por meio de uma parceria estratégica liderada por Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, com o apoio da Assintecal, CICB e do Sebrae. Com foco na valorização de biomateriais locais, o projeto resultou em um documentário, um livro e, principalmente, em uma coleção de produtos artesanais desenvolvidos por grupos altamente capacitados de artesãos acreanos. Esses profissionais utilizam sementes, fibras naturais e outros materiais sustentáveis, mesclando técnicas ancestrais com uma forte identidade cultural.

Na BF Show, a exposição destacou-se ao apresentar produtos criados em colaboração com o Grupo Arezzo, conectando o artesanato amazônico a calçados de alta qualidade. A resposta foi imediata: jornalistas de diversos países, especialmente do mundo árabe e da Alemanha, demonstraram grande interesse pelos materiais e pela origem das peças.

“Todos perguntavam: ‘De onde isso vem? Como posso comprar? Onde encontro?’”, relata o designer Marney Carminati. “O projeto, que começou como uma investigação e uma ação de promoção comercial, agora ganha reconhecimento no cenário nacional da moda e dos calçados, reposicionando o Acre como um celeiro de inovação, autenticidade e sustentabilidade”, completou Carminati.

O impacto do Respira Acre vai além da promoção do artesanato. Ele reposiciona o estado no mapa da moda, do design e da bioeconomia, reforçando a conexão entre tradição, identidade regional e um futuro sustentável e promissor para os produtos da floresta.

Para o gestor do projeto e analista do Sebrae, Aldemar Maciel, a oportunidade de apresentar os produtos acreanos na maior feira calçadista traz visibilidade a todo o potencial da região. “Essa é uma exposição que busca aproximar o artesão de um outro segmento de mercado que é a moda, porque tradicionalmente o artesão vende no varejo para o consumidor final e essa iniciativa visa incentivar o artesão a fornecer para o mercado da moda”, concluiu Maciel.

