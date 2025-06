Prefeitura de Brasiléia promove reunião com pais de alunos da Educação Especial

Fortalecendo o compromisso com a educação especial, família e a inclusão social, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na noite da última terça-feira (10), reunião com pais e responsáveis por alunos da Educação Especial da rede municipal de ensino.

O encontro teve como propósito principal o fortalecimento da parceria entre família e escola no processo educacional de crianças com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades.

O evento contou com a presença do defensor público Dr. Henry Sandres de Oliveira, da secretária municipal de Educação, Raiza Dias, representantes do Conselho Tutelar, além de pais e cuidadores. Durante a programação, a psicopedagoga Regiane Machado — especialista em Educação Especial Inclusiva e Transtorno do Espectro Autista (TEA) — ministrou uma palestra abordando o papel da família na aprendizagem e desenvolvimento das crianças com necessidades específicas.

Atualmente, a rede municipal de ensino de Brasiléia atende mais de 3 mil alunos, sendo mais de 240 com diagnóstico de TEA. E Para garantir um atendimento adequado e individualizado, a prefeitura disponibiliza 86 mediadores e 36 assistentes educacionais para acompanhar essas crianças na escola.

Segundo a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi essencial para ampliar o diálogo e parceria com as famílias e reafirmar os compromissos da gestão.

“Temos trabalhado para garantir que nossas crianças com deficiência tenham acesso a um ensino de qualidade, com respeito, acolhimento e suporte especializado. A parceria com os pais é fundamental para avançarmos. A gestão do prefeito Carlinhos do Pelado tem priorizado ações concretas em favor da inclusão e da educação profissional em nosso município”, destacou.

Além das ações pedagógicas, Brasiléia conta ainda com o Centro de Terapias Meu Mundo, que oferece atendimento multiprofissional com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, ampliando o cuidado às crianças e suas famílias atendidas.

A reunião foi realizada em parceria com o Instituto de Gestão e Governança (IGG) e reforça o compromisso da atual administração com uma educação pública mais humana, acessível e transformadora.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários