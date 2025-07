Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Julho Amarelo

O secretário de Governo (Segov), Luiz Calixto, também participou da reunião e citou os investimentos do Estado na recuperação da Estrada da Variante, AC-380, obra de 17,5 km que liga Xapuri à BR-317

A vice-governadora Mailza Assis recebeu nesta quarta-feira, dia 30, em Rio Branco, vereadores de Xapuri. O encontro, de caráter cordial, teve como objetivo fortalecer o diálogo. Os parlamentares estão em Rio Branco participando de um curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

A comitiva foi liderada pelo presidente da Câmara Municipal de Xapuri, vereador Celso Garcia, o Paraná, e contou com a participação dos parlamentares Alcemir Teodózio Fernandes, Ronaldo Cosmo Ferraz, Reginaldo da Silva Souza, o “Tucano”, Elias do Nascimento Melo, o “Menudo Melo”, Maria Francisca Danta da Silva, “Kikinha” e Rangel Ferreira Menezes.

Na ocasião, os vereadores destacaram a importância de manter um canal aberto com o governo estadual e manifestaram apoio à trajetória política da vice-governadora, reconhecendo seu histórico de atuação em favor do município.

“Aproveitamos nossa vinda a Rio Branco para este encontro com a vice-governadora, a quem agradecemos pela atenção com Xapuri. Nosso objetivo foi reafirmar esse apoio e continuar construindo juntos soluções para nossa população”, destacou o presidente da Câmara, vereador Celso Garcia.

Além do presidente da Câmara, participaram da reunião os vereadores Alcemir Teodózio Fernandes (União Brasil), Ronaldo Cosmo Ferraz (PSDB), Reginaldo da Silva Souza, o “Tucano” (PDT), Elias do Nascimento Melo, o “Menudo Melo” (PP), Maria Francisca Danta da Silva, “Kikinha” (PDT) e Rangel Ferreira Menezes (PP).

A vice-governadora agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso com o município. “Política é boa quando serve para alcançar os sonhos de todos. Obrigada pela confiança de vocês. Contem comigo, com o governo, e com meu gabinete. Queremos construir um plano de governo em conjunto, ouvindo as bases. A minha gestão será uma uma continuação, claro, considerando tudo de bom que está sendo feito, e tentando melhorar ainda mais as obras, o acolhimento, tudo isso, e principalmente as decisões políticas”, disse Mailza.

Saúde como prioridade

Durante o encontro, os parlamentares destacaram a urgência de investimentos na área da Saúde, sobretudo na estrutura do Hospital Epaminondas Jácome, principal unidade do município. Mailza lembrou que, quando senadora, destinou mais de R$ 1 milhão em emendas para a saúde em Xapuri, incluindo R$ 850 mil para o hospital e recursos para aquisição de uma van para transporte de pacientes do TFD Municipal.

“Precisamos intensificar o trabalho na Saúde, principalmente nos hospitais. Xapuri pode contar comigo. Já contribuí como senadora, e como governadora quero fazer ainda mais”, afirmou.

Obra da Variante

O secretário de Governo (Segov), Luiz Calixto, também participou da reunião e citou os investimentos do Estado na recuperação da Estrada da Variante, AC-380, obra de 17,5 km que liga Xapuri à BR-317. A estrada está sendo executada com recursos de emenda do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, totalizando R$ 24 milhões.

“Xapuri tem recebido atenção especial do governo. A Estrada da Variante já está praticamente pronta. Em breve, faremos uma verdadeira romaria para atravessar aquela ponte a pé”, afirmou Calixto, destacando o papel dos vereadores com a população.

Também como senadora, Mailza destinou recursos de emenda parlamentar, para ajudar na recuperação do Ramal da Variante, um trecho fundamental para o escoamento da produção rural da região.

Também estiveram presentes à reunião Eva Rodrigues, diretora administrativa da Câmara de Xapuri, Egnaldo Silqueira, diretor financeiro, e Márcia Rafaely, presidente do Conselho Estadual de Farmácia.

