Prefeitura de Brasiléia participa de agendas de intercâmbio em Rondônia

A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de Meio Ambiente, liderada pela secretária Liane Chaves e do Setor de Tributos e Arrecadação, som o comando de Luciano Augusto, participou de importantes agendas de intercâmbio na cidade de Ariquemes – RO, nos dias 23, 24 e 25, voltadas para gestão ambiental e soluções sustentáveis.

No primeiro dia de encontro, 23 de setembro, os convidados foram recepcionados pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, e sua equipe, onde apresentaram os programas da SEMA, como “Morre uma árvore, nasce uma arte”, em parceria com a cooperativa de reeducandos.

Posteriormente houve a visita ao setor de áreas verdes de Ariquemes, mostrando toda a operacionalidade da secretaria, incluindo a gestão de licenciamentos.

No dia 24, as experiências foram socializadas com a senhora Natália Terezinha, diretora técnica operacional do CISAN – consórcio intermunicipal integrado por 16 municípios rondonienses. Essa pauta interessa demais a cidade de Brasiléia, haja vista que, o município busca por soluções conjuntas para a problemática do lixão no Alto Acre foi o destaque.

Liane Chaves, secretária de Meio Ambiente de Brasiléia abordou sobre o tema, relatando a preocupação da atual gestão em busca de resolução desse grave problema que é o lixão. “A gestão de resíduos sólidos é uma preocupação de todo prefeito do Acre, mas precisamos de soluções verdadeiras, que caibam no orçamento dos municípios do interior. Nosso prefeito busca um consórcio sério, como o CISAN, praticado em Ariquemes desde 2012.”

O modelo apresentado inclui ecopontos, reciclagem, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos, unindo municípios, setor privado e terceirizadas.

As agendas em Rondônia encerraram dia 25, com reunião no Departamento do Bem-Estar Animal, trocando experiências sobre resgate, manejo e implantação de um lar temporário para animais em vulnerabilidade.

Participou ainda o engenheiro ambiental Glauco Ribeiro, responsável pelo projeto de coleta seletiva na saúde, e a equipe técnica do CISAN: Natália Terezinha e Geovana Albuquerque.

O gerente do setor de cadastro, Luciano Augusto destacou a importância do evento: “Conhecer de perto as ações tributárias ligadas à SEMA e ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, é de fundamental importância para nossa gestão de Brasiléia, essas experiências nos ajudam a sonhar com politicas inovadoras. Uma agenda produtiva, de aprendizado e de fortalecimento de parcerias, em busca de soluções sustentáveis e acessíveis para nossa região”.

