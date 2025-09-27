Flash
Prefeitura de Brasiléia participa de agendas de intercâmbio em Rondônia
A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de Meio Ambiente, liderada pela secretária Liane Chaves e do Setor de Tributos e Arrecadação, som o comando de Luciano Augusto, participou de importantes agendas de intercâmbio na cidade de Ariquemes – RO, nos dias 23, 24 e 25, voltadas para gestão ambiental e soluções sustentáveis.
No primeiro dia de encontro, 23 de setembro, os convidados foram recepcionados pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, e sua equipe, onde apresentaram os programas da SEMA, como “Morre uma árvore, nasce uma arte”, em parceria com a cooperativa de reeducandos.
Posteriormente houve a visita ao setor de áreas verdes de Ariquemes, mostrando toda a operacionalidade da secretaria, incluindo a gestão de licenciamentos.
No dia 24, as experiências foram socializadas com a senhora Natália Terezinha, diretora técnica operacional do CISAN – consórcio intermunicipal integrado por 16 municípios rondonienses. Essa pauta interessa demais a cidade de Brasiléia, haja vista que, o município busca por soluções conjuntas para a problemática do lixão no Alto Acre foi o destaque.
Liane Chaves, secretária de Meio Ambiente de Brasiléia abordou sobre o tema, relatando a preocupação da atual gestão em busca de resolução desse grave problema que é o lixão. “A gestão de resíduos sólidos é uma preocupação de todo prefeito do Acre, mas precisamos de soluções verdadeiras, que caibam no orçamento dos municípios do interior. Nosso prefeito busca um consórcio sério, como o CISAN, praticado em Ariquemes desde 2012.”
O modelo apresentado inclui ecopontos, reciclagem, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos, unindo municípios, setor privado e terceirizadas.
As agendas em Rondônia encerraram dia 25, com reunião no Departamento do Bem-Estar Animal, trocando experiências sobre resgate, manejo e implantação de um lar temporário para animais em vulnerabilidade.
Participou ainda o engenheiro ambiental Glauco Ribeiro, responsável pelo projeto de coleta seletiva na saúde, e a equipe técnica do CISAN: Natália Terezinha e Geovana Albuquerque.
O gerente do setor de cadastro, Luciano Augusto destacou a importância do evento: “Conhecer de perto as ações tributárias ligadas à SEMA e ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, é de fundamental importância para nossa gestão de Brasiléia, essas experiências nos ajudam a sonhar com politicas inovadoras. Uma agenda produtiva, de aprendizado e de fortalecimento de parcerias, em busca de soluções sustentáveis e acessíveis para nossa região”.
Prefeitura, ICMBio, Incra e Exército Brasileiro levam serviço itinerante para a zona rural de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, reafirmou seu compromisso com a população da zona rural ao participar de uma grande ação itinerante realizada nesta sexta-feira (26), no km 59 + 25 do ramal no Seringal Triunfo, localizada Reserva Extrativista Chico Mendes.
A iniciativa contou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.
A missão foi garantir que serviços públicos essenciais chegassem até a comunidade, situada a mais de 80 km da zona urbana. Ao longo do dia, foram ofertados atendimentos médicos e odontológicos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacinas e orientações sobre programas sociais, incluindo o Bolsa Família.
Moradores elogiaram a iniciativa, ressaltando a relevância de receber atendimento sem a necessidade de longos deslocamentos até a cidade.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação conjunta:
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Essa união entre Prefeitura, governo federal, estadual e Exército mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos chegar até onde a população mais precisa, garantindo dignidade e cidadania às famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes”, afirmou.
A mobilização resultou em centenas de atendimentos, fortalecendo a integração entre as instituições e levando mais qualidade de vida aos moradores da região.
Prefeito em Exercício realiza visita técnica ao Mercado Aziz Abucater
Polícia Federal deflagra operação contra rede de imigração ilegal na fronteira do Acre com o Peru
Operação Milagros” cumpre mandados em Foz do Iguaçu (PR) e investiga grupo suspeito de facilitar entrada clandestina de estrangeiros e falsificar documentos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Milagros para investigar uma rede suspeita de facilitar a entrada irregular de estrangeiros pela fronteira do Brasil com o Peru, no Acre. A investigação começou após a interceptação de três migrantes em situação irregular pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) em Assis Brasil.
De acordo com a PF, a análise de objetos apreendidos com os migrantes revelou indícios de uma atuação organizada para criar rotas migratórias clandestinas, com falsificação de documentos e obtenção de vantagem econômica. Com base nas provas coletadas, a Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão em endereços de Foz do Iguaçu (PR).
As diligências visam coletar novos elementos para identificar outros envolvidos e elucidar a extensão das atividades ilegais.
A PF reforçou em nota seu compromisso com o “enfrentamento aos crimes transfronteiriços e à proteção da soberania nacional”, especialmente em áreas sensíveis como a faixa de fronteira amazônica. As investigações continuam em andamento.
