Na manhã de sexta-feira (09) a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Saúde, deu mais um importante passo na imunização dos idosos. O secretário municipal de saúde Joãozinho Melo esteve acompanhando as equipes de vacinação na área rural do município.

Os beneficiados nessa nova etapa foram os moradores da área rural. A faixa etária atendida foram os idosos a partir dos 60 anos. Os profissionais de saúde foram divididos em 3 equipes: Uma equipe para atender a Unidade de Saúde da Família Antônio Correia da Cruz no Km 19, outra para atender na UBS Dr Ricardo Barbosa Silva Km 26 e outra equipe para atender a unidade de saúde da família Pedro Oliveira de Souza no Km 68.

Segundo o secretário Joãozinho Melo o objetivo da gestão municipal é vacinar o maior números de pessoas possível dentro de um curto espaço de tempo. “Nós programamos três ações grande de vacinação uma no km 26, outra no KM 19 e outra aqui no km 68. Essa é a 2ª vez que realizamos vacinação na zona rural de Brasileia, a Prefeita Fernanda tem a preocupação de vacinar todos os idosos na cidade de Brasileia e infelizmente eles tem maior possibilidade de ter casos complicados, chegando a óbito, e que no menor espaço de tempo possível a gente esteja de fato vacinando todos no em um curto espaço de tempo”, informou Joãozinho Melo.

A cidade de Brasileia está entre as duas cidades do Acre que mais vacinou seu público alvo, perdendo apenas para cidade que possui população indígena, isso é resultado de planejamento, coordenação e reponsabilidade com os seus moradores e os recursos para o combate a covid-19.

