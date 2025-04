Prefeitura de Brasiléia mobiliza as equipes de Saúde e Educação no dia Mundial de Conscientização do Autismo

Evento realizado no Sebrae visa fortalecer o artesanato acreano

Em alusão ao Dia Nacional do Artesão, comemorado em 19 de março, a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a Casa do Artesanato e o Governo do Acre, em parceria com o Sebrae, promoveram, nesta quarta-feira (02), a palestra Mãos que Transformam: Arte em Cada Detalhe. O evento ocorreu no auditório do Sebrae e contou com a participação de artesãos locais, além de entrega de kits e um café da manhã especial.

A palestra foi ministrada pelo gestor de Artesanato e Turismo do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel, que destacou a importância da iniciativa para valorizar o setor e debater seus desafios e oportunidades. “Este é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre as necessidades e estratégias para o fortalecimento do artesanato acreano. No ano passado, realizamos o Fórum de Economia Solidária e diversas outras atividades. Estamos comprometidos em fomentar esse setor e criar espaços de discussão conjunta”, ressaltou o gestor.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, também reforçou o apoio do governo aos profissionais da área. “Este evento é uma oportunidade para dialogarmos sobre temas fundamentais para o setor e para a economia criativa como um todo”, afirmou.

A artesã Socorro Souza expressou seu orgulho pela profissão. “Temos que glorificar nossa criatividade, de transformar nossos produtos, nossas matérias-primas em coisas belíssimas, que são famosas no mundo todo. O artesanato do Acre está sempre no topo. Então, temos que ter muito orgulho disso. Tem que ter muita resistência, persistência e não desistir”, declarou.

Maciel também enfatizou a relevância da parceria entre empreendedores e instituições que fomentam e buscam políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor. “Muitas pessoas vivem exclusivamente do artesanato e vive muito bem. E isso é possível muito graças ao talento, à persistência, ao empreendedorismo do artesão, mas também está relacionado ao apoio das instituições que realizam feiras, realizam oficinas para desenvolver produtos e apoiam a participação do artesão em eventos”, aponta.

Durante a palestra, foram apresentadas as Diretrizes Nacionais do Artesanato, com relatos da história do artesanato acreano, marcos e nomes importantes e debate sobre as primeiras feiras nacionais. “Para saber como estamos hoje, é importante saber como tudo começou”, conclui Maciel.

