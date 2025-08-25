Flash
Prefeitura de Brasileia leva atendimento especializado e exames de alta complexidade à população durante Itinerante Saúde em Ação na Comunidade
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (23) a segunda edição do programa Saúde em Ação na Comunidade. A iniciativa, realizada na Vigilância em Saúde, garantiu acesso gratuito a consultas médicas em mais de dez especialidades, além de 8 exames de média e alta complexidade, beneficiando diretamente centenas de moradores que aguardavam por atendimento, evitando que essas pessoas precisassem se deslocar até a capital acreana para conseguir assistência.
No total, foram registrados 1.872 atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. A ação contou com a participação de mais de 30 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e servidores municipais, que se mobilizaram para atender a população.
A realização das ações de saúde no município também acontecem com recursos federais, viabilizados por meio do apoio dos deputados federais Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery, que têm contribuído para fortalecer a saúde pública em Brasileia.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a ação atende a uma demanda urgente da comunidade:
“Muitas pessoas esperam meses para conseguir uma consulta ou exame em Rio Branco. Nosso objetivo é encurtar essa distância e oferecer um atendimento de qualidade aqui mesmo em Brasileia. É compromisso da nossa gestão cuidar da saúde de todas as pessoas com respeito e dignidade”, afirmou.
O gestor também fez questão de agradecer o apoio dos parlamentares federais: “Quero registrar meu agradecimento especial aos deputados Roberto Duarte, Eduardo Veloso, Antônia Lúcia e Socorro Nery. Foi através do empenho e do apoio deles que conseguimos viabilizar recursos para trazer esse atendimento especializado. Essa união de esforços mostra que, quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população”, destacou.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou que a ação é parte de uma estratégia para ampliar o acesso da população:
“A saúde precisa estar onde o povo está. Essa é a determinação do prefeito Carlinhos, e é isso que estamos fazendo, descentralizando os serviços e levando qualidade no atendimento. Essa segunda edição mostra exatamente que estamos no caminho certo. Os números, por exemplo, impressionam, mas o que mais importa são as histórias das pessoas que foram atendidas. Cada consulta realizada aqui representa mais saúde e menos sofrimento para as famílias”, afirmou.
Entre os beneficiados está o aposentado Antônio Guilherme, que aguardava há oito meses por uma consulta: “Eu já tinha perdido a esperança de ser atendido logo. Hoje consegui aqui, perto de casa. Estou muito agradecido”, disse.
A servidora pública Vanice Batista também comemorou a oportunidade de realizar exames de alta complexidade sem custo: “São exames muitas vezes caros e difíceis de conseguir. E hoje eu e outras pessoas que estamos aqui estamos tendo essa oportunidade de ser atendida sem custo nenhum, graças a Deus e a esse itinerante que a Prefeitura trouxe para nós. É uma vitória para nós moradores”, comemorou.
Já Jamara Alves, mãe de um menino que precisava realizar espirometria, contou que a ação trouxe alívio para sua família: “Meu filho precisava muito desse exame e eu não tinha como levá-lo até Rio Branco. Essa iniciativa foi fundamental. Estou muito feliz”, relatou.
A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (25) que foram realizadas 115 consultas da Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia (107), Ortopedia (99), Fonoaudiologia (113), Cardiologia (59), Ginecologia (43), Geriatria (33), Generalista (37), Nutrição (28), Pediatria (16).
Os exames de alta e média complexidade e procedimentos também realizados durante a ação foram: Oftalmológicos (642), Ultrassonografia (167), Fonoaudiologia (285), Ecocardiograma (59), Bioimpedância (28), Colposcopia (20), Espirometria (12) e Eletroencefalograma (9).
O prefeito Carlinhos do Pelado confirmou que uma terceira edição do programa já está em planejamento e será realizada em breve.
Comentários
Flash
Vídeo: Adolescente furta carro e provoca acidentes em fuga antes de ser detido pela PM em Epitaciolândia
Menor de 17 anos, natural de Rio Branco, roubou um Hyundai estacionado em frente a uma sorveteria e colidiu contra veículos durante a tentativa de fuga; criança que estava em um dos carros ficou assustada.
Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (24), em Epitaciolândia, após furtar um carro e provocar uma série de acidentes durante a fuga.
O veículo, um Hyundai de placas PVK1H35, estava estacionado na Avenida Amazonas, em frente a uma sorveteria, quando o menor, natural de Rio Branco, se aproximou em uma bicicleta e observou a movimentação. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixa a bicicleta de lado e entra furtivamente no carro, que estava com a chave na ignição.
Na sequência, o adolescente arrancou em alta velocidade, quase atropelando o casal que tentou impedir o roubo — a mulher chegou a cair no chão. Durante a fuga, ele acessou a Rua Capitão Pedro Vasconcelos, mas colidiu contra pelo menos dois veículos estacionados.
Um dos carros atingidos era utilizado como táxi de aplicativo e transportava passageiros, entre eles uma criança, que ficou em estado de choque com o impacto da batida.
Com o carro danificado, o menor tentou continuar a fuga, mas foi rapidamente detido por uma guarnição da PM que passava pela via.
Ele foi conduzido à delegacia de Epitaciolândia, onde permanece à disposição das autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis.
VEJA VÍDEO DENTRO DE INSTANTES:
Comentários
Flash
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor
Por: Wesley Cardoso
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado, 23 de agosto, a 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade, realizada na Escola Municipal Bela Flor. A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso amplo e de qualidade aos serviços de saúde para toda a população.
Durante a ação, foram ofertados diversos atendimentos médicos especializados, incluindo Ortopedia, Ginecologia, Odontologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia, além de outros procedimentos que ampliaram o cuidado integral aos moradores.
No total, 1.452 atendimentos e procedimentos foram realizados, beneficiando diretamente centenas de famílias da região.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Mesquita, esteve presente durante a programação, acompanhando de perto o trabalho da equipe multiprofissional que se dedicou em mais um dia de prestação de serviços essenciais.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa que tem se consolidado como um marco de cidadania e dignidade para os moradores.
“Nosso compromisso é garantir saúde com qualidade para todos, levando serviços até quem mais precisa, de forma rápida e eficiente”, destacou.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, reforçou que o trabalho da gestão vai além da oferta de serviços médicos, prezando também pelo cuidado humanizado.
“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, não mede esforços para levar não apenas saúde, mas também acolhimento às pessoas. Queremos que cada atendimento seja feito com respeito, dedicação e humanidade”, afirmou.
Com mais uma edição de sucesso, o Programa Saúde na Comunidade segue sendo um dos maiores pilares da gestão municipal, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais qualidade de vida para todos os epitaciolandenses.
Comentários
Flash
Motociclista sofre traumatismo craniano em grave acidente na Avenida Amadeo Barbosa
Welme Luan, de 37 anos, perdeu o controle da moto, bateu no canteiro central e foi arremessado contra uma palmeira; vítima está em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco.
Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Welme Luan Cavalcante de Souza, de 37 anos, em estado crítico na madrugada deste domingo (24), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Welme seguia em uma motocicleta Titan preta, de placa SQR-7H21, no sentido Centro–bairro, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio-fio do canteiro central. Com a força do impacto, ele foi arremessado contra uma palmeira.
O capacete, que não estava afivelado, saiu da cabeça no momento da colisão, o que resultou em um traumatismo cranioencefálico grave.
Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu. A vítima recebeu atendimento de uma equipe de suporte básico, mas precisou ser intubada por uma unidade avançada ainda no local, antes de ser encaminhada em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, isolou a área para os trabalhos periciais. A motocicleta foi recolhida por um guincho e levada ao pátio do Detran.
Você precisa fazer login para comentar.