Prefeitura de Brasiléia leva 6ª edição do “Saúde em Ação” à Comunidade para moradores da Resex
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a 6ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade.
Nesta edição, a iniciativa beneficiou os moradores da comunidade Mete Bala, localizada no km 19 + 20 de ramal, dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.
Foram oferecidos gratuitamente diversos serviços de saúde e assistência social. Ao todo, foram contabilizados 1.246 atendimentos, entre consultas médicas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos e orientações em saúde.
O prefeito Carlinhos do Pelado, que acompanhou os atendimentos e conversou com os moradores, destacou a importância da ação: “O Saúde em Ação aproxima a Prefeitura das famílias da zona rural, levando dignidade, saúde e cidadania para dentro das comunidades. Esse é o nosso compromisso: estar presente e cuidar das pessoas onde quer que elas estejam”, afirmou.
A Prefeitura informou que novas edições do programa estão previstas para atender outras comunidades do município, ampliando o acesso aos serviços básicos de saúde e fortalecendo a relação entre gestão e população.
Prefeito Jerry Correia recebe jornalistas peruanos e divulga oficialmente a 1ª Expo Fronteira
Neste domingo (29), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu cerca de 70 jornalistas vindos de diversas regiões do Peru, que participaram de uma conferência internacional de comunicação realizada na região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
Como parte da programação, foi realizada uma coletiva de imprensa especial para apresentar e promover a 1ª Expo Fronteira 2025, evento histórico que irá fortalecer o turismo, a economia local e a integração internacional.
Para ampliar o alcance da divulgação, o prefeito convidou o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal, que participou da coletiva apresentando as principais ações da secretaria, especialmente aquelas voltadas ao relacionamento institucional entre Brasil, Peru e Bolívia. O secretário também destacou o apoio do Governo do Estado na realização da feira.
Ao final da coletiva, a comitiva de jornalistas peruanos visitou a área onde será realizada a Expo Fronteira, acompanhada pelo prefeito Jerry Correia e pelo secretário Assurbanípal. No local, puderam conhecer a estrutura que está sendo preparada e os espaços destinados aos expositores, atrações culturais e atividades econômicas do evento.
A presença da imprensa peruana representa uma oportunidade estratégica para promover o evento em nível internacional, alcançando veículos de comunicação de todo o território peruano.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância da integração entre os países vizinhos:
“Assis Brasil tem uma posição única na fronteira, e a Expo Fronteira nasce com esse espírito de união. Receber jornalistas do Peru e apresentar nossa feira é fortalecer parcerias e valorizar nossa cultura, economia e potencial turístico”.
A agenda marcou um passo decisivo para consolidar a Expo Fronteira como um evento de grande impacto regional e internacional, reforçando os laços entre os povos da Amazônia trinacional.
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial em Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida Setembro Verde e Amarelo, evento que marcou o encerramento da programação dedicada à inclusão social e à valorização da vida, com foco na prevenção ao suicídio.
A corrida contou com dois percursos — de 6 km e 12 km — e reuniu centenas de participantes entre atletas profissionais, amadores e a comunidade em geral. A competição distribuiu R$ 5 mil em premiações para os vencedores das categorias masculino e feminino, incentivando o esporte e o espírito de superação.
O prefeito Sérgio Lopes também participou do evento, reforçando a importância da prática esportiva como ferramenta de saúde e integração, além de destacar o simbolismo do movimento Setembro Verde e Amarelo, que une inclusão, conscientização e a defesa da vida.
A largada aconteceu em frente à Praça da Juventude, com voltas no entorno do antigo aeroporto, proporcionando um cenário marcante para os corredores e espectadores.
“Eventos como esse mostram que esporte e conscientização caminham juntos. Estamos investindo em ações que transformam vidas e promovem bem-estar para nossa população”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Epitaciolândia vem, ao longo dos anos, ampliando investimentos em atividades esportivas e campanhas sociais, reforçando o compromisso com a saúde, a qualidade de vida e a valorização da vida.
Vídeo: Homem é baleado durante partida de futebol na zona rural de Brasiléia
Discussão entre vizinhos terminou com disparo que atingiu a vítima no abdômen; estado de saúde é estável
Um torneio de futebol realizado no quilômetro 67 da Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia, interior do Acre, terminou em violência na tarde de sábado (27). Marcos Antônio da Silva, de 50 anos, foi baleado no abdômen após uma discussão com um vizinho.
De acordo com testemunhas, a confusão começou durante a partida e, em meio ao desentendimento, o vizinho sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo contra Marcos.
A vítima recebeu os primeiros socorros no hospital regional de Brasiléia e, devido à gravidade do ferimento, foi transferida ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na madrugada deste domingo (28). O estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento não há informações sobre a prisão do autor do disparo.
