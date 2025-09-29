Prefeitura de Brasiléia leva 6ª edição do “Saúde em Ação” à Comunidade para moradores da Resex

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a 6ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade.

Nesta edição, a iniciativa beneficiou os moradores da comunidade Mete Bala, localizada no km 19 + 20 de ramal, dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

Foram oferecidos gratuitamente diversos serviços de saúde e assistência social. Ao todo, foram contabilizados 1.246 atendimentos, entre consultas médicas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos e orientações em saúde.

O prefeito Carlinhos do Pelado, que acompanhou os atendimentos e conversou com os moradores, destacou a importância da ação: “O Saúde em Ação aproxima a Prefeitura das famílias da zona rural, levando dignidade, saúde e cidadania para dentro das comunidades. Esse é o nosso compromisso: estar presente e cuidar das pessoas onde quer que elas estejam”, afirmou.

A Prefeitura informou que novas edições do programa estão previstas para atender outras comunidades do município, ampliando o acesso aos serviços básicos de saúde e fortalecendo a relação entre gestão e população.

