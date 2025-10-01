Prefeitura de Brasiléia lamenta morte do professor de dança Reginaldo Silva Corrêa

A Prefeitura de Brasiléia divulgou, nesta quarta-feira, 1º de outubro, uma nota de pesar lamentando o falecimento do professor de dança Reginaldo Silva Corrêa, conhecido carinhosamente como “Regis”. A mensagem é assinada pelo prefeito Carlinhos do Pelado e pelo vice-prefeito Amaral do Gelo.

Nota de Pesar

É com profundo pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Reginaldo Silva Corrêa.

Aos 38 anos, Regis era formado em Educação Física e atuava como professor de Zumba, atividade que desempenhava com dedicação e paixão. Solteiro, deixa uma filha.

Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, amigos e alunos, que sempre o recordarão com carinho, gratidão e saudade.

Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração da família, dos amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sigam iluminando nossos pensamentos.

Descanse em paz.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários