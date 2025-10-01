Acre
Prefeitura de Brasiléia lamenta morte do professor de dança Reginaldo Silva Corrêa
A Prefeitura de Brasiléia divulgou, nesta quarta-feira, 1º de outubro, uma nota de pesar lamentando o falecimento do professor de dança Reginaldo Silva Corrêa, conhecido carinhosamente como “Regis”. A mensagem é assinada pelo prefeito Carlinhos do Pelado e pelo vice-prefeito Amaral do Gelo.
Nota de Pesar
É com profundo pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Reginaldo Silva Corrêa.
Aos 38 anos, Regis era formado em Educação Física e atuava como professor de Zumba, atividade que desempenhava com dedicação e paixão. Solteiro, deixa uma filha.
Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, amigos e alunos, que sempre o recordarão com carinho, gratidão e saudade.
Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração da família, dos amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sigam iluminando nossos pensamentos.
Descanse em paz.
Homem agride mãe e padrasto e termina preso em Cruzeiro do Sul
Depois de agredir a mãe e o padrasto na noite desta terça-feira, 30, Francisco Júlio Tavares, 34 anos,foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na Vila Santa Luzia,na BR-364, em Cruzeiro do Sul. Os idosos precisaram de atendimento médico.
A equipe policial agiu após ser acionada por funcionários da Unidade de Saúde da Vila Santa Luzia, onde o casal foi atendido.
Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o autor contido por um vizinho em uma parada de ônibus próxima à Unidade de Saúde onde os idosos estavam. O homem afirmou que mora perto da casa da família e que socorreu as vítimas no momento da agressão.
Na Unidade de Saúde, a mãe de Júlio relatou que,no início da noite, ao varrer sua residência, uma chave pertencente ao filho caiu ao chão. Ao recolhê-la e colocá-la de volta em seu lugar, foi questionada pelo filho a respeito da chave, ocasião em que, irritado, passou a chamá-la de “sem vergonha”. Ao exigir respeito, a vítima foi agredida fisicamente pelo autor, sofrendo lesões na região da mandíbula e do braço. A mesma relatou não recordar se o agressor utilizou algum objeto, pois ficou desorientada no momento da agressão. O padrasto do autor, tentou intervir em defesa da vítima, sendo também agredido, vindo a apresentar lesões na região da cabeça e do braço.
A PM encaminhou o agressor à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. As vítimas permaneceram na Unidade de Saúde em atendimento médico e informaram que não desejam que Júlio retorne à residência.
Polícia Civil do Acre participa da Operação Virtude 2025 com reforço em delegacias do estado
A partir desta quarta-feira, 1º, a Polícia Civil do Acre (PCAC) passa a integrar a Operação Virtude 2025, uma iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Durante todo o mês, as ações estarão voltadas para a prevenção, combate e responsabilização dos autores de crimes praticados contra pessoas idosas.
No Acre, a Polícia Civil direcionará reforços para a Delegacia de Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Deadi), em Rio Branco, além das delegacias de Acrelândia e Cruzeiro do Sul. O objetivo é ampliar as frentes de atuação, tanto educativas quanto repressivas, visando fortalecer a rede de proteção e oferecer respostas mais rápidas às denúncias.
De acordo com levantamentos da instituição, os crimes mais comuns praticados contra pessoas com mais de 60 anos no estado envolvem violência patrimonial, como apropriação indébita de aposentadorias, pensões ou bens, violência psicológica, abandono material e físico, além de casos de maus-tratos.
A delegada Juliana De Angelis Drachenberg, responsável pela coordenação da Operação Virtude no Acre, destacou a importância da mobilização conjunta das forças de segurança.
“A Operação Virtude representa um esforço nacional em defesa da população idosa, que muitas vezes sofre em silêncio. Nosso compromisso é intensificar as ações educativas e de conscientização, mas também agir com rigor na responsabilização daqueles que praticam abusos, sejam eles de natureza física, psicológica ou patrimonial. O idoso merece respeito, cuidado e dignidade, e a Polícia Civil do Acre estará presente para garantir esses direitos”, afirmou.
A operação segue até o fim de outubro e contará com palestras, orientações à comunidade, divulgação de canais de denúncia e intensificação das investigações já em andamento, dentre outras ações de prevenção e repressão.

Corpo de professor desaparecido é encontrado em cova rasa em Epitaciolândia
Suspeito confessou crime e indicou local onde Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, foi enterrado; caso comoveu a fronteira acreana
O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, teve um desfecho trágico nesta quarta-feira (1º). Após quase uma semana de buscas, a Polícia Civil de Epitaciolândia encontrou o corpo do educador enterrado em uma cova rasa em um loteamento às margens da BR-317, na parte alta da cidade.
As investigações começaram na última quinta-feira (25), quando Regis foi visto pela última vez ao cruzar a fronteira em direção à Bolívia em seu carro, um Ford Fiesta prata.
O veículo foi localizado dias depois em um ramal próximo à cidade de Cobija, capital de Pando, e levado para análise na Direção Departamental de Prevenção e Investigação de Veículos (Diprove).
Na manhã desta quarta-feira, após a condução de um suspeito à delegacia, ele confessou o assassinato e indicou o local onde havia enterrado o corpo. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica confirmaram a localização, atrás de uma residência no loteamento Saraiva.
O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.
Muito conhecido na região, Regis foi precursor das aulas de zumba em Brasileia e Epitaciolândia, além de promover eventos culturais que marcaram a fronteira. Ele deixa uma filha.
O caso abalou profundamente a comunidade local. A Polícia Civil informou que mais detalhes poderão ser divulgados em breve.
