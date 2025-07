Prefeitura de Brasileia intensifica ações do Projeto IDEB 2025

Após o registro da primeira grande queimada em área urbana de Rio Branco neste verão, a Defesa Civil Municipal destacou as ações que estão sendo executadas para evitar uma repetição do cenário crítico enfrentado em anos anteriores. A informação foi repassada pelo tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil da capital, em entrevista.

Segundo ele, a articulação entre diferentes órgãos tem sido fundamental no enfrentamento aos focos de incêndio. “A Defesa Civil Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também o Corpo de Bombeiros, todos esses órgãos, nós temos dado uma atenção especial para essa situação”, afirmou. O local da queimada registrada na terça-feira (8) já está no radar da prefeitura. De acordo com Falcão, existe um projeto para instalação de vigilância eletrônica 24 horas na área. Ele também destacou a importância da participação da população no combate às queimadas, por meio de denúncias.

“A Semeia tem um aplicativo de denúncias. Então tudo isso é importante para a comunidade fazer as denúncias e que a gente possa realmente, não apenas combater o fogo, como o Corpo de Bombeiros faz, mas também dar um freio nessas pessoas que insistem em queimar criminosamente”, declarou o tenente-coronel.

Falcão explica que, em comparação ao mesmo período do ano passado, os focos de incêndio estão sob maior controle. “O ano passado estava mais intenso do que este ano. Este ano a gente está controlando, fazendo tudo controladamente para que a gente não repita o que aconteceu no ano passado”, disse.

O plano de combate às queimadas já está em prática, segundo o coordenador. “A Defesa Civil agora já está em prática, o plano de combate às queimadas, juntamente com a Semeia. Estou falando do município, mas nós temos também toda a parte do Estado, que abarca o Corpo de Bombeiros para fazer isso. E, como eu disse antes, nós estamos fiscalizando, mapeando todas as áreas mais sensíveis, inclusive áreas que fazem suspender a energia elétrica em diversos bairros, para que isso não venha a acontecer”, explicou.

Ainda conforme ele, embora os níveis de poluição do ar estejam abaixo do registrado no ano passado, a situação preocupa. “Apesar de que este ano nós já tivemos cinco vezes o poluente no ar acima do que é permitido pela OMS, ou seja, tolerado pela nossa saúde. Neste momento, nós estamos três vezes. No ano passado, nós chegamos a 28 vezes. Não podemos permitir que aconteça novamente o que aconteceu no ano passado”, frisou.

Como denunciar

O coordenador da defesa civil municipal orienta a população sobre os canais disponíveis para denúncias. “Primeiramente, eu aconselho a todos a baixar o aplicativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tem como você chegar no link e baixar no seu celular. Ali você já faz sua denúncia diretamente, que tem o plantão para ver isso”, explicou.

Além do aplicativo, também é possível denunciar pelo site da Semeia, por telefone, pelo 181 e pelo Corpo de Bombeiros. “Todos esses canais as pessoas podem denunciar e devem denunciar para que a gente não venha a respirar toda essa poluição que aconteceu no ano passado”, concluiu.

