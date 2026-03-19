Prefeitura de Brasiléia garante merenda escolar para 26 escolas em áreas de difícil acesso

O governador do Acre, Gladson Camelí, entregou a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta quarta-feira, 18, e anunciou reforço histórico na frota de ambulâncias no estado. O valor total do investimento é de R$ 12.123.260. A nova sede na Avenida Ceará, no bairro Bosque, conta com uma estrutura moderna e marca um avanço significativo na capacidade de resposta do atendimento pré-hospitalar no estado, oferecendo melhores condições de trabalho às equipes e ampliando a eficiência no socorro à população.

Durante o evento, também foi anunciado um importante reforço na frota: a aquisição de 10 ambulâncias de Suporte Básico e 8 unidades de Suporte Avançado (UTI Móvel), além da entrega de 116 pares de botas de cano médio para os profissionais do serviço.

Investimentos detalhados:

– Aquisição de ambulâncias: R$ 5.700.000

– Terraplanagem: R$ 3.000.000

– Bens móveis e reforma: R$ 3.276.000

– Botas de cano médio: R$ 147.260,00

– Total do investimento: R$ 12.123.260

A nova sede do Samu representa um avanço significativo para o atendimento pré-hospitalar no Acre, reunindo melhorias estruturais e operacionais que vão desde a ampliação do espaço físico, com ambientes mais organizados, até a adequação completa às normas técnicas e sanitárias.

‘Vidas não têm preço, têm valor’

Vestido a caráter como samuzeiro, o governador Gladson Camelí destacou a importância da inauguração da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) no Acre. Ele ressaltou que o investimento representa um avanço significativo para a saúde pública do estado.

“Vidas não têm preço, têm valor. E só quem já passou por uma situação extrema sabe da importância do Samu para salvar vidas”, afirmou o governador.

Segundo Camelí, cada recurso investido tem um valor humanitário que vai além do aspecto financeiro. Ele agradeceu ao secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e à equipe da Secretaria de Estado de Saúde pelo empenho em fortalecer e humanizar o atendimento à população.

“Essa nova sede significa uma ampliação do serviço pré-hospitalar do estado, oferecendo melhores condições aos valorosos profissionais do Samu. Melhorando a eficiência, poderemos salvar muitas vidas em momentos de emergência”, disse.

Ele encerrou sua fala com um agradecimento especial aos profissionais do Samu: “Obrigado, de coração, a cada profissional. Que Deus nos proteja e nos ilumine”.

O impacto no serviço público

A unidade passa a oferecer melhores condições para acomodação de equipamentos, mobiliário e veículos, favorecendo a logística e reduzindo riscos de avarias. A integração das equipes e a otimização dos fluxos de trabalho também são fortalecidas, assim como a infraestrutura necessária para expansão tecnológica. As mudanças refletem diretamente na valorização e no bem-estar dos profissionais, que passam a atuar em condições mais seguras e eficientes, com possibilidade de expansão futura da estrutura.

Além disso, a ampliação da frota e o reforço dos Equipamentos de Proteção Individual, com a entrega de botas de cano médio, aumentam a resolutividade e a segurança no atendimento às ocorrências em todo o estado.

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, destacou que os investimentos realizados na área de infraestrutura fortalecem o atendimento à população.

“Estamos entregando uma estrutura equipada e moderna, que garante resposta mais rápida às ocorrências e oferece melhores condições de trabalho aos servidores. É uma valorização da equipe e um benefício direto para a população do Acre”, afirmou.

Pascoal ressaltou ainda o apoio do Acreprevidência (Instituto de Previdência do Estado do Acre), que viabilizou a obra em tempo recorde. “O projeto estava apenas no papel e, graças à parceria, conseguimos concluir a construção em prazo muito curto”, disse.

Além da nova base, o secretário anunciou a aquisição de 18 ambulâncias com recursos próprios do Estado, sem depender de emendas parlamentares ou do Ministério da Saúde. Os veículos estão em fase de fabricação e devem ser entregues entre 30 e 60 dias.

“Essas ambulâncias vão atender tanto a capital quanto o interior, renovando a frota e garantindo que não tenhamos mais veículos parados por longos períodos em manutenção”, explicou.

Para Pascoal, o impacto dos investimentos vai além da infraestrutura. “É a valorização do servidor e a melhoria do atendimento. Com mais veículos e uma base adequada, conseguimos ampliar a capacidade de resposta e oferecer um serviço de saúde mais eficaz e digno para a população acreana”, concluiu.

Parceria que dá certo

O presidente do Acreprevidência, Assis Filho, destacou a importância da parceria que possibilitou investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões em obras voltadas para a melhoria do serviço público. Segundo ele, a iniciativa atende a uma determinação do governador para dar utilidade a imóveis públicos que estavam abandonados.

“O objetivo é transformar espaços ociosos em estruturas funcionais. O Samu tinha essa necessidade e conseguimos unir o útil ao agradável, oferecendo maior conforto aos profissionais da saúde que trabalham diariamente em benefício da população”, afirmou.

Assis Filho explicou que outros projetos também estão em andamento com recursos do Acreprevidência, como uma nova delegacia em Brasileia, sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), sede da Controladoria-Geral do Estado e o núcleo atendimento aos servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC).

“Todas essas obras têm como finalidade melhorar a qualidade de vida dos servidores e da população, além de gerar retorno financeiro para o fundo de previdência do Estado, garantindo sustentabilidade e valorização do serviço público”, ressaltou.























































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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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