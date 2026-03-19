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Prefeitura de Brasiléia garante merenda escolar para 26 escolas em áreas de difícil acesso
Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, conseguiu entregar a merenda escolar nos primeiros dias do ano letivo para escolas da zona rural localizadas em áreas de difícil acesso.
Ao todo, 26 escolas foram atendidas. Muitas delas ficam bem distantes da cidade, entre 140 e 150 km, e enfrentam ainda mais dificuldades no período invernoso, quando as estradas ficam em condições mais complicadas.
Para garantir que os alimentos chegassem até os alunos, foi preciso montar uma logística especial. As entregas foram feitas com caminhonetes e, em alguns trechos onde os veículos não conseguiam passar, o transporte continuou com o uso de triciclos.
A secretária municipal de Educação, Raiza Dias, destacou que o objetivo é garantir que todos os estudantes tenham acesso à alimentação escolar desde o início das aulas, mesmo com os desafios de acesso.
“Seguimos trabalhando para garantir que nenhum aluno fique sem merenda, independentemente da distância ou das dificuldades de acesso”, reafirmou a secretária.
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GEFRON apreende 213 kg de drogas, prende suspeitos e retira armas, veículos e celulares do crime em operações integradas entre o Acre e o Amazonas
Operações integradas das forças de segurança resultam em prisões, apreensão de drogas, armas e prejuízo milionário ao crime na região Norte
Duas operações integradas das forças de segurança pública, realizadas no Acre e no Amazonas, resultaram em apreensões significativas de drogas, armas e na prisão de suspeitos ligados a organizações criminosas. As ações reforçam a intensificação do combate aos crimes transfronteiriços na região Norte do país.
A primeira ocorrência foi registrada no dia 10 de março de 2026, por volta das 2h, no município de Senador Guiomard, no Acre, durante a vigência da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Diretoria de Operações Integradas (Diop), em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).
A ação contou ainda com a participação da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que atuava de forma integrada em patrulhamento e abordagens ao longo da rodovia AC-40, com foco no combate aos crimes transfronteiriços.
Durante a operação, dois veículos que trafegavam em atitude suspeita foram interceptados pelas equipes policiais. Após a ordem de parada e identificação dos ocupantes, foi realizada busca veicular, momento em que os agentes localizaram aproximadamente 213 quilos de maconha do tipo skunk escondidos nos automóveis.
Seis homens maiores de idade, de nacionalidade brasileira, foram presos em flagrante. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
Além da droga, as equipes apreenderam um veículo Fiat Uno (ano 2016), um Chevrolet Onix (ano 2013/2014), dois aparelhos iPhone e três smartphones, totalizando cinco celulares. O valor estimado da droga apreendida é de R$ 2.130.000,00, enquanto os veículos e aparelhos somam R$ 100 mil. Ao todo, o prejuízo causado ao crime organizado foi calculado em aproximadamente R$ 2.230.000,00.
A ocorrência contou com o emprego da viatura GEF-TRAILBLAZER, sendo registrada no Boletim de Ocorrência nº 18096. Também foram anexados registros fotográficos e em vídeo da ação.
Já nesta quinta-feira, 19 de março de 2026, uma nova operação integrada foi deflagrada durante a madrugada na Comunidade do Gama, localizada no município de Guajará, no estado do Amazonas, na regional do Juruá.
A ação contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas.
A ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações também indicavam que os suspeitos estariam armados e que entre eles havia integrantes com funções relevantes dentro de uma organização criminosa, o que exigiu uma atuação coordenada e precisa das forças de segurança.
Durante a operação, as equipes realizaram o cerco ao imóvel indicado e conseguiram abordar os suspeitos. Ao todo, cinco integrantes da organização criminosa foram presos no local.
No interior da residência, os policiais apreenderam duas armas de fogo de uso restrito, sendo uma pistola e uma espingarda adaptada para calibre .22, além de grande quantidade de munições de diversos calibres, evidenciando o elevado potencial bélico do grupo.
Também foram localizados aparelhos celulares que podem conter informações relevantes sobre a atuação da organização criminosa. No entanto, no momento da intervenção policial, alguns dos suspeitos tentaram destruir parte dos dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas e dificultar o avanço das investigações.
As operações destacam a importância da integração entre as forças de segurança dos estados e órgãos federais no enfrentamento ao crime organizado, especialmente em regiões de fronteira, consideradas estratégicas para o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.
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Prefeito Jerry Correia recebe representantes da colônia de pescadores e destaca investimento para fábrica de gelo
Nesta quinta-feira(19), o prefeito Jerry Correia recebeu, em seu gabinete, o líder Eneias e outros representantes da colônia de pescadores para tratar de melhorias e investimentos importantes para a categoria.
Durante a reunião, foi destacado o recurso de R$ 200 mil destinado pelo deputado Petecão para a implantação de uma fábrica de gelo no município. O investimento é considerado fundamental para fortalecer a cadeia produtiva da pesca, garantindo melhores condições de conservação do pescado e ampliando as oportunidades de comercialização.
De acordo com o prefeito, o recurso já está disponível em conta e, em breve, entrará em processo licitatório para que a obra seja executada o quanto antes.
Além disso, também foi discutida a realização da tradicional Feira do Peixe, que acontecerá no mês de abril. O evento é uma importante vitrine para os pescadores locais e contribui diretamente para o fortalecimento da economia.
O líder da colônia, Eneias, agradeceu a parceria com a gestão municipal e destacou a importância do investimento. “Esse recurso vai fazer muita diferença para todos nós, principalmente na conservação do pescado”, afirmou.
O prefeito Jerry Correia reforçou o compromisso da gestão com os trabalhadores da pesca e destacou que seguirá buscando parcerias e investimentos que tragam benefícios concretos para a categoria.
A reunião foi considerada produtiva e representa mais um avanço nas ações voltadas ao desenvolvimento da colônia de pescadores do município.
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Com investimentos de R$ 12,1 milhões, governador entrega nova sede do Samu e anuncia reforço histórico na frota de ambulâncias
O governador do Acre, Gladson Camelí, entregou a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta quarta-feira, 18, e anunciou reforço histórico na frota de ambulâncias no estado. O valor total do investimento é de R$ 12.123.260. A nova sede na Avenida Ceará, no bairro Bosque, conta com uma estrutura moderna e marca um avanço significativo na capacidade de resposta do atendimento pré-hospitalar no estado, oferecendo melhores condições de trabalho às equipes e ampliando a eficiência no socorro à população.
Durante o evento, também foi anunciado um importante reforço na frota: a aquisição de 10 ambulâncias de Suporte Básico e 8 unidades de Suporte Avançado (UTI Móvel), além da entrega de 116 pares de botas de cano médio para os profissionais do serviço.
Investimentos detalhados:
– Aquisição de ambulâncias: R$ 5.700.000
– Terraplanagem: R$ 3.000.000
– Bens móveis e reforma: R$ 3.276.000
– Botas de cano médio: R$ 147.260,00
– Total do investimento: R$ 12.123.260
A nova sede do Samu representa um avanço significativo para o atendimento pré-hospitalar no Acre, reunindo melhorias estruturais e operacionais que vão desde a ampliação do espaço físico, com ambientes mais organizados, até a adequação completa às normas técnicas e sanitárias.
‘Vidas não têm preço, têm valor’
Vestido a caráter como samuzeiro, o governador Gladson Camelí destacou a importância da inauguração da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) no Acre. Ele ressaltou que o investimento representa um avanço significativo para a saúde pública do estado.
“Vidas não têm preço, têm valor. E só quem já passou por uma situação extrema sabe da importância do Samu para salvar vidas”, afirmou o governador.
Segundo Camelí, cada recurso investido tem um valor humanitário que vai além do aspecto financeiro. Ele agradeceu ao secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e à equipe da Secretaria de Estado de Saúde pelo empenho em fortalecer e humanizar o atendimento à população.
“Essa nova sede significa uma ampliação do serviço pré-hospitalar do estado, oferecendo melhores condições aos valorosos profissionais do Samu. Melhorando a eficiência, poderemos salvar muitas vidas em momentos de emergência”, disse.
Ele encerrou sua fala com um agradecimento especial aos profissionais do Samu: “Obrigado, de coração, a cada profissional. Que Deus nos proteja e nos ilumine”.
O impacto no serviço público
A unidade passa a oferecer melhores condições para acomodação de equipamentos, mobiliário e veículos, favorecendo a logística e reduzindo riscos de avarias. A integração das equipes e a otimização dos fluxos de trabalho também são fortalecidas, assim como a infraestrutura necessária para expansão tecnológica. As mudanças refletem diretamente na valorização e no bem-estar dos profissionais, que passam a atuar em condições mais seguras e eficientes, com possibilidade de expansão futura da estrutura.
Além disso, a ampliação da frota e o reforço dos Equipamentos de Proteção Individual, com a entrega de botas de cano médio, aumentam a resolutividade e a segurança no atendimento às ocorrências em todo o estado.
O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, destacou que os investimentos realizados na área de infraestrutura fortalecem o atendimento à população.
“Estamos entregando uma estrutura equipada e moderna, que garante resposta mais rápida às ocorrências e oferece melhores condições de trabalho aos servidores. É uma valorização da equipe e um benefício direto para a população do Acre”, afirmou.
Pascoal ressaltou ainda o apoio do Acreprevidência (Instituto de Previdência do Estado do Acre), que viabilizou a obra em tempo recorde. “O projeto estava apenas no papel e, graças à parceria, conseguimos concluir a construção em prazo muito curto”, disse.
Além da nova base, o secretário anunciou a aquisição de 18 ambulâncias com recursos próprios do Estado, sem depender de emendas parlamentares ou do Ministério da Saúde. Os veículos estão em fase de fabricação e devem ser entregues entre 30 e 60 dias.
“Essas ambulâncias vão atender tanto a capital quanto o interior, renovando a frota e garantindo que não tenhamos mais veículos parados por longos períodos em manutenção”, explicou.
Para Pascoal, o impacto dos investimentos vai além da infraestrutura. “É a valorização do servidor e a melhoria do atendimento. Com mais veículos e uma base adequada, conseguimos ampliar a capacidade de resposta e oferecer um serviço de saúde mais eficaz e digno para a população acreana”, concluiu.
Parceria que dá certo
O presidente do Acreprevidência, Assis Filho, destacou a importância da parceria que possibilitou investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões em obras voltadas para a melhoria do serviço público. Segundo ele, a iniciativa atende a uma determinação do governador para dar utilidade a imóveis públicos que estavam abandonados.
“O objetivo é transformar espaços ociosos em estruturas funcionais. O Samu tinha essa necessidade e conseguimos unir o útil ao agradável, oferecendo maior conforto aos profissionais da saúde que trabalham diariamente em benefício da população”, afirmou.
Assis Filho explicou que outros projetos também estão em andamento com recursos do Acreprevidência, como uma nova delegacia em Brasileia, sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), sede da Controladoria-Geral do Estado e o núcleo atendimento aos servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC).
“Todas essas obras têm como finalidade melhorar a qualidade de vida dos servidores e da população, além de gerar retorno financeiro para o fundo de previdência do Estado, garantindo sustentabilidade e valorização do serviço público”, ressaltou.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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