Prefeitura de Brasiléia esclarece ocorrência na rede municipal de ensino
NOTA OFICIAL
Brasiléia, AC, 15 de outubro de 2025 – A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público prestar esclarecimentos sobre um incidente ocorrido no dia 06 de outubro na Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, envolvendo um aluno de 4 anos.
Diante de uma representação recebida por parte da família do aluno, a Prefeitura instaurou imediatamente um procedimento de sindicância para averiguar a conduta da equipe pedagógica e as circunstâncias do ocorrido. Após uma análise criteriosa dos fatos, que incluiu a oitiva dos profissionais da escola e a análise dos relatos, a gestão municipal concluiu que os procedimentos adotados pela unidade de ensino foram adequados e seguiram os protocolos pedagógicos para a Educação Infantil.
O fato em questão envolveu um aluno novo na unidade educacional (aproximadamente dois meses de matrícula) que apresentou uma crise comportamental aguda, demandando uma intervenção para garantir seu próprio bem-estar e o da turma. A equipe escolar, com o intuito de acalmar a criança, utilizou uma abordagem de cuidado que faz parte das práticas rotineiras em unidades que atendem esta faixa etária. A comunicação com a família foi realizada de forma imediata e transparente.
A Prefeitura de Brasiléia reafirma seu total compromisso com uma educação humanizada, inclusiva e segura para todas as crianças. Nossos profissionais são orientados a agir sempre com zelo, ética e responsabilidade, visando o desenvolvimento integral dos alunos. Todos os protocolos de manejo de crises e de cuidados são pautados no respeito e na busca pelo melhor interesse da criança, em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O caso também foi comunicado ao Conselho Tutelar, órgão competente para acompanhar a situação e garantir que todos os direitos da criança sejam preservados, inclusive no âmbito familiar. A Secretaria de Educação e a direção da escola permanecem em diálogo aberto com os pais para assegurar um retorno acolhedor ao ambiente escolar e oferecer todo o suporte necessário à família.
A gestão municipal aproveita a oportunidade para reforçar a confiança no corpo de profissionais da rede de ensino de Brasiléia e para tranquilizar a comunidade de que todos os procedimentos nas escolas municipais passam por constante avaliação e seguem as mais rigorosas normas de segurança e cuidado infantil.
Comunidade extrativista recebe trator agrícola de R$ 450 mil via emenda parlamentar intermediada pelo vereador Rosimar do Rubicon
Máquina, adquirida através de emenda do ex-deputado Léo de Brito, beneficiará cinco seringais na Reserva Chico Mendes em Epitaciolândia; vereador Rosimar Menezes intermediou o pleito
A comunidade extrativista Porangaba, na zona rural de Epitaciolândia, recebeu na última sexta-feira (10) um trator agrícola com lâmina, no valor de R$ 450 mil. O equipamento foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito (PT), fruto de uma reivindicação antiga dos moradores da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes.
O pleito foi formalizado em uma reunião na associação da comunidade, intermediada pelo então ex-assessor e atual vereador Rosimar Menezes (Republicanos). Na ocasião, extrativistas e produtores rurais apresentaram a necessidade do trator para atender o núcleo de base que opera em cinco seringais: Porangaba, Riozinho, Filipinas, Povi e Rubicon.
Sensibilizado com as demandas, o ex-parlamentar se comprometeu e cumpriu a promessa, destinando a verba para a compra do maquinário. O trator já se encontra em operação na comunidade, realizando serviços de gradagem e destoca, e ficará disponível para uso coletivo através da associação comunitária.
Para o vereador Rosimar Menezes (Republicanos), a entrega do equipamento representa a concretização de um sonho antigo da população local e um avanço para a produção na reserva extrativista.
Veja vídeo com vereador Rosimar do Rubicon:
Marquinhos Tibúrcio cobra expansão de cursos superiores no polo universitário de Brasiléia (UFAC) durante a 32ª Sessão
Presidente Marquinho Tibúrcio fez indicações para a UFAC e para a prefeitura, pedindo desde a construção de uma ponte rural até o reparo da iluminação de quadra esportiva
O presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia, Marquinho Tibúrcio (PP), usou a tribuna durante a 32ª Sessão Ordinária, na última terça-feira (14), para fazer uma série de pedidos formais a diferentes órgãos. As solicitações visam atender desde a demanda por educação superior até problemas de infraestrutura urbana e rural que afetam a população.
Em um dos apontamentos mais enfáticos, o vereador cobrou da reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) a criação de novos cursos no campus de Brasiléia inaugurado em novembro de 2015. Tibúrcio destacou a necessidade de novos cursos no Campus Fronteira, justificando que a região possui um setor agrícola forte e muitos jovens rurais buscam qualificação na área.
O parlamentar foi veemente ao solicitar a criação de novos cursos, com ênfase em Direito e Engenharia Agronômica. Tibúrcio justificou a demanda pela forte vocação rural do município e da região, argumentando que muitos jovens do campo almejam se profissionalizar na área agrícola sem precisar sair do estado.
“A expansão de cursos no Campus Fronteira do Alto Acre (Ufac), é crucial para o desenvolvimento de Brasiléia e para fixar nossos jovens aqui. Precisamos de cursos que dialoguem com a nossa realidade econômica, e a Engenharia Agronômica é um deles”, defendeu o vereador, destacando o papel da universidade como vetor de progresso local.
O pedido oficial que será encaminhado à reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino. O documento solicita a expansão com a criação de novos cursos superiores. Em sua justificativa, Tibúrcio destacou o potencial agrícola da região e a demanda de jovens que buscam qualificação profissional na área.
“Estamos formalizando este pedido à reitora Guida Aquino com a expectativa de que a UFAC possa atender essa necessidade crucial para nosso desenvolvimento. A qualificação profissional é um dos pilares para o crescimento de nossa região”, afirmou o parlamentar.
O encaminhamento oficial à reitora da UFAC consolida a solicitação feita pelo vereador durante sua fala na tribuna, que agora seguirá os trâmites administrativos para análise pela instituição de ensino superior.
A indicação à Ufac foi um dos principais pontos da fala do presidente, que também direcionou outras demandas de infraestrutura à prefeitura, mas salientou que a educação é um pilar fundamental para o futuro do município. A expectativa é que a reitoria analise o pedido e avalie a viabilidade de atendimento à solicitação.
Na área de infraestrutura, uma das cobranças foi direcionada à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Brasiléia (SEMOTUR). O parlamentar solicitou a construção de uma nova ponte na comunidade rural Belmonte. De acordo com a indicação, a estrutura antiga está interditada há cerca de 14 anos, o que causa transtornos e dificulta o acesso dos moradores.
Ainda para a SEMOTUR, o vereador fez outros dois pedios: o melhoramento com piçarramento (pavimentação com piçarra) no ramal da Eletra e a manutenção e conserto da iluminação pública da quadra poliesportiva do bairro Eldorado, localizada nas proximidades do prédio do SENAC.
Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras no Acre
Evento marca parceria da instituição com o Grupo Arasuper e ASAS
Com o objetivo de discutir o papel estratégico das frutas, legumes e verduras (FLV) na construção de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas no Acre, o Sebrae realizará na segunda-feira (20), a palestra “FLV: Qualidade, Valor e Oportunidade na Cadeia Produtiva”, na sede da instituição, às 9h, em Rio Branco.
A palestra será ministrada pelo consultor especialista Evandro Dias e integra o evento “Conexão Produtiva Acre: Do campo ao mercado”, que tem como objetivo a conexão entre produtores locais e o Grupo Arasuper, parceiro desta iniciativa. Serão apresentados os principais desafios e oportunidades para o fortalecimento da produção regional, logística eficiente, valorização do produto e outros aspectos.
Este encontro reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional sustentável, é o que destaca a analista do Sebrae, Maysa Bezerra: “Nosso propósito é fortalecer estas cadeias produtivas [FLV], conectando produtores aos mercados. Quando valorizamos o que é local, impulsionamos o desenvolvimento sustentável e geramos novas oportunidades para quem vive do campo e faz a diferença na economia acreana”.
O evento é gratuito e marca o lançamento oficial do Projeto Encadeamento Produtivo, iniciativa do Sebrae em parceria com o Grupo Arasuper e apoio da Associação Acreana de Supermercado (ASAS).
As inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse o Instagram @SebraenoAcre.
Serviço:
Data: 20 de outubro (segunda-feira)
Horário: 9h
Local: Sede do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)
