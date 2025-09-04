Flash
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola Vitória Salvatierra Cesar
Na manhã desta quinta-feira (04), a prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar.
A obra foi viabilizada por meio de emenda do senador Sérgio Petecão, no valor de R$ 384.400,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), representando um importante investimento no futuro das crianças da comunidade escolar.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, do vice-prefeito Amaral do Gelo, da secretária municipal de Educação, Raiza Dias, da vereadora Lucélia Borges, representando a câmara de vereadores, além do autor da emenda, senador Sérgio Petecão, e da gestora da escola Vitória Salvatierra Cesar, Rocilene da Silva.
Para a gestora da escola, Rocilene da Silva, a escola Vitória Salvatierra passa a oferecer mais qualidade nas atividades escolares, esportivas e culturais, beneficiando não apenas os estudantes, mas também toda a comunidade local.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da obra e agradeceu o apoio parlamentar que possibilitou a construção do espaço.
“Quero agradecer ao senador Sérgio Petecão por essa emenda tão importante. A quadra é mais que um local para prática esportiva, é um espaço de integração, de incentivo à educação”, ressaltou.
ACISA e Federacre marcam presença na 1ª Feira do Empreendedor e Produtor Rural em Plácido de Castro
Por Marcela Jansen
A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e a Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre) reforçaram seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo ao participarem da 1ª Feira do Empreendedor e Produtor Rural de Plácido de Castro. O evento foi realizado pela Associação Comercial, Cultural e Empresarial de Plácido de Castro (ACCEPC), em parceria com o Sindicato Rural do município.
A feira contou com a presença da presidente da ACISA, Patrícia Dossa, e do presidente da Federacre, Rubenir Guerra, que destacaram a importância da integração entre as entidades empresariais do Acre como caminho para impulsionar o comércio e valorizar a produção regional. Também participou do encontro o presidente da ACCEPC, fortalecendo a articulação institucional no estado.
Segundo a ACISA, a iniciativa representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos empreendedores locais e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Em colaboração com a Federacre, a entidade reafirmou o compromisso em apoiar projetos que estimulem a geração de renda, incentivem a produção e contribuam para o crescimento sustentável do Acre.
A feira marcou um passo importante para o município de Plácido de Castro, ao unir diferentes setores em torno de um mesmo objetivo: fortalecer o empreendedorismo e a agricultura familiar, pilares essenciais da economia acreana.
Prefeitura de Assis Brasil recebe deputado Afonso Fernandes e realiza entrega de fardamento escolar e cadeiras para escolas municipais
Dentro da programação da Semana da Pátria, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um importante momento voltado para a valorização da educação no município. Nesta ocasião, foram entregues novos fardamentos escolares e cadeiras às escolas municipais, fruto de investimento destinado pelo deputado Afonso Fernandes.
O deputado destacou a importância da educação como ferramenta de transformação social e reafirmou seu compromisso com o município: “A educação é a última ferramenta que nós temos para transformar a sociedade”, afirmou o deputado Afonso.
O prefeito Jerry Correia agradeceu o apoio e aproveitou a visita para solicitar mais investimentos para as escolas municipais, especialmente para a melhoria das quadras escolares.
“É um orgulho para Assis Brasil contar com essa parceria e apoio na área da educação. Seguimos unidos em prol do futuro das nossas crianças e jovens”, disse o prefeito.
Durante a agenda, o prefeito e o deputado visitaram a quadra da Escola Municipal Maria Ferreira, onde puderam observar de perto a realidade enfrentada pelos estudantes e professores. O parlamentar se colocou à disposição para ajudar nas melhorias necessárias.
Com mais esse passo, a Prefeitura de Assis Brasil reforça o compromisso de investir em educação, garantindo melhores condições para que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e oportunidades de crescimento.
Vem aí o Norte Louvor Acre! Contagem regressiva para o maior evento cristão do estado
A programação promete emocionar o público e revelar novos talentos, com um concurso que vai premiar os melhores intérpretes da música cristã
O estado se prepara para receber um dos maiores eventos de música gospel da região, o Norte Louvor Acre. A programação promete emocionar o público e revelar novos talentos, com um concurso que vai premiar os melhores intérpretes da música cristã.
Nos próximos dias será aberta a fase de inscrições para o Show de Talentos, que dará a oportunidade para cantores acreanos mostrarem sua voz e fé em um palco de grande visibilidade.
Mais do que um festival, a realização surge como um espaço de comunhão, onde fé e música caminham juntas, e deve reunir centenas de pessoas em momentos de adoração, apresentações impactantes e descobertas musicais que marcarão a história do estado.
Inscrições abertas em breve
Os interessados em participar devem ficar atentos às regras do concurso. A idade mínima é de 15 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento oficial no dia da seletiva. A inscrição é individual, intransferível e pessoal.
Além disso, é necessário enviar um vídeo de até 2 minutos interpretando uma canção cristã para a validação da participação. Todos os materiais serão analisados e 30 candidatos serão selecionados para a fase seguinte.
O início das inscrições está previsto para esta sexta-feira (5) e o prazo final para o envio das fichas é 24 de setembro. Caso o participante não possa comparecer, o cancelamento só será aceito com, no mínimo, 7 dias de antecedência da data agendada.
Premiação especial
O Norte Louvor Acre não é apenas uma vitrine artística, mas também uma grande oportunidade de reconhecimento. O concurso premiará os três primeiros colocados:
- 1º lugar: R$ 5.000,00
- 2º lugar: R$ 2.000,00
- 3º lugar: R$ 1.000,00
Além da premiação em dinheiro, os vencedores terão a chance de se consolidar como novas vozes no cenário cristão, ampliando suas oportunidades de ministério e carreira artística.
Mais informações sobre inscrição e o regulamento do evento serão disponibilizadas em breve.
