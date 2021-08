Prefeitura de Brasiléia em parceria com Estado e a Energisa realiza caravana de vacinação

A prefeitura de Brasiléia em parceria com o governo do estado e a Energisa realiza na quinta-feira, 12, a caravana de vacinação contra covid -19 para o público de 12 anos acima. A vacinação conta com o apoio da carreta da Energisa, que está estacionada em frente a farmácia municipal, onde ficará atendendo a população até as 21 horas.

Estiveram presentes, o secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo, vereador Elenilson Cruz, coordenadora estadual do programa de imunização, Renata Quiles, Equipe da secretaria de saúde do Acre, e Equipe municipal de saúde.

A coordenadora estadual do programa de imunização, Renata Quiles, destacou que o objetivo da caravana é acelerar a vacinação nos municípios.

“Estamos realizando essa caravana de vacinação em parceria com o governo do estado juntamente com as prefeituras e a Energisa, onde estamos tendo a oportunidade de acelerar a vacinação nos municípios e facilitar a vida da população”, disse.

O secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo, destacou a importância da parceria entre prefeitura, governo do estado e a Energisa, para avançar na vacinação da população.

“Essa ação é de grande importância para avançarmos com a vacinação da população de Brasiléia. Estamos com o nosso sistema de vacinação bastante avançado, já aplicamos quase 17 mil vacinas, entre 1° e 2° dose. Esse aporte da secretaria estadual de saúde e Energisa é muito importante, para que possamos alcançar um número maior de pessoas imunizadas. Queremos parabenizar nossos profissionais de saúde que estão em peso junto com os profissionais do estado fazendo essa grande ação”, ressaltou.