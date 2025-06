Prefeitura de Brasiléia e Iteracre firmam parceria para regularização fundiária no município

A arrecadação do Governo do Acre no primeiro quadrimestre de 2025 apresentou um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Portal da Transparência, o Estado arrecadou R$ 3.940.341.597,78 entre janeiro e abril deste ano, um aumento de R$ 287.067.639,24 em comparação com os R$ 3.653.273.958,54 registrados no mesmo intervalo de 2024.

O crescimento da receita estadual foi impulsionado principalmente por três fatores: o aumento da alíquota do ICMS na conta de energia elétrica, que subiu de 17% para 19%; a cobrança de tributos sobre produtos importados; e a elevação do valor-base para cobrança de ICMS na venda de bezerros para fora do estado, que passou de R$ 1.350 para R$ 1.600.

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado alcançou R$ 10.111.234.207,99. Já os gastos com a folha de pagamento totalizaram R$ 5.416.244.872,09, ficando abaixo do teto máximo permitido pela LRF, que é de R$ 6.001.475.547,59, mas se aproximando do limite prudencial de R$ 5.701.401.770,21.

Os dados também revelam um crescimento das despesas com pessoal ao longo de 2024. Em janeiro, os gastos com servidores ativos consumiram R$ 417.161.603,13 da RCL. Já em novembro, esse número subiu para R$ 546.497.850,85. As despesas com inativos seguiram a mesma tendência: em janeiro do ano passado eram R$ 101.714.765,05, chegando a R$ 152.532.043,53 no final do exercício.

