Prefeitura de Brasiléia é homenageada pelo TJAC pela parceria com o Projeto Cidadão
Na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura de Brasiléia foi homenageada durante a apresentação do cronograma de atividades do Projeto Cidadão para o ano de 2026, realizada no Palácio da Justiça, em Rio Branco. O secretário municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, representou o prefeito Carlinhos do Pelado na solenidade.
Reconhecido por seu papel essencial na promoção da cidadania e no acesso a direitos básicos, o Projeto Cidadão é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que há mais de três décadas leva serviços fundamentais às comunidades, especialmente às mais distantes e vulneráveis, fortalecendo a inclusão social e a justiça cidadã.
Durante o evento, Chiquinho Chaves recebeu uma homenagem alusiva aos 30 anos do projeto, em reconhecimento à parceria da Prefeitura de Brasiléia ao longo dessa trajetória.
Representando o chefe do Executivo municipal, o secretário destacou a importância da cooperação institucional. “Recebemos essa estas duas homenagens aqui, tanto a revista quanto esse troféu com muita gratidão e alegria, em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e de toda a população de Brasiléia. O Projeto Cidadão tem um papel fundamental na garantia de direitos e a Prefeitura seguirá sendo parceira dessa iniciativa que transforma vidas”, afirmou.
A cerimônia também contou com a exibição de um teaser do documentário que reúne depoimentos e memórias sobre os 30 anos do projeto. Na abertura, o decano da corte e coordenador da iniciativa, desembargador Samoel Evangelista, ressaltou a importância da união entre instituições. “Sem vocês, não teríamos chegado até aqui com mais de 1,5 milhão de atendimentos e 30 anos de trabalho”, declarou.
Ao todo, foram homenageadas prefeituras dos 22 municípios acreanos, reforçando o caráter colaborativo da ação.
Em seu pronunciamento, o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, destacou a relevância social do projeto e o compromisso com as populações em situação de vulnerabilidade. “Vamos seguir levando cidadania enquanto houver invisibilidade”, concluiu.
Segundo o Tribunal de Justiça do Acre, Além da programação, uma exposição fotográfica sobre a trajetória do Projeto Cidadão está aberta para visitação nos corredores do Palácio da Justiça.
Tudo Viagem
Voos diretos de Rio Branco para São Paulo por R$ 1,2 mil, ida e volta
As companhias aéreas que operam voos comerciais no Acre lançaram uma promoção para quem pretende viajar na baixa temporada. As ofertas são para viagens nos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro, exceto nos feriados deste período. Um dos destaques é da capital acreana para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) em voo direto da LATAM: passagens de ida e volta por R$ 1.271. Esse valor é para viagem entre 15 e 22 agosto. (Veja detalhes na imagem abaixo).
Se a viagem for entre os dias 22 e 29 de agosto as passagens de Rio Branco para São Paulo, também em voo direto, estão sendo vendidas por R$ 1.278,78. Acesse aqui essa promoção. Pela Azul vale destacar os voos diretos da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.220 (ida e volta). Essa promoção é para viagem no final de abril e retorno em maio.
Voos para Manaus e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 1 mil, ida e volta
Nos voos diretos operados pela Gol tem passagens aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta). Para Manaus a Gol está vendendo passagens por R$ 935. Lembrando que a Gol faz a ligação sem escala entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Veja mais ofertas no final deste post.
Rio Juruá sobe para 12,94 metros e fica a 7 centímetros de transbordar em Cruzeiro do Sul
Água já invade bairros, mas ainda não há registros de famílias retiradas de casa
Controladoria-Geral do Acre abre inscrições para 1ª Corrida do Ouvidor
Como parte da programação alusiva ao Dia do Ouvidor, celebrado em 16 de março, a Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE) realiza a 1ª Corrida do Ouvidor da CGE. A iniciativa integra a programação da Semana do Ouvidor e tem como objetivo fortalecera cultura da escuta, incentivar a participação social e aproximar a instituição da sociedade.
O evento será realizado no dia 15 de março, às 6h, e conta com três percursos: 3km, 5km e 10km, contemplando diferentes níveis de preparo físico e incentivando a ampla participação da comunidade. A proposta é unir esporte, cidadania e solidariedade em uma mobilização que simboliza o movimento permanente pela melhoria dos serviços públicos. A corrida é aberta ao público.
Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do link https://forms.gle/f5YUKDpp2ktGAh8BA, a partir desta segunda-feira, 23, até quinta, 26, e doar dois quilos de alimentos não perecíveis no dia da retirada do kit atleta. Os donativos serão destinados a instituições sociais.
A data, o local e o horário para retirada do kit atleta serão divulgados em breve nos canais oficiais da CGE.
A controladora-geral do Estado, Mayara Cristine de Lima, destaca que a ação representa o compromisso institucional com a transparência e o diálogo. “A primeira Corrida do Ouvidor é um evento que celebra a atuação das ouvidorias de todo o Poder Executivo estadual. É um momento de integração, saúde e bem-estar, em que nos unimos para valorizar essa importante função que, a cada ano, ganha mais reconhecimento na administração pública. Essa iniciativa conta com o apoio do governo do Estado, sob a liderança do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza”, afirma.
O ouvidor-geral do Estado, Luciano Dias Fonseca, ressalta que a iniciativa reforça o papel estratégico da Ouvidoria na construção de políticas públicas mais eficientes: “Celebrar o Dia do Ouvidor com uma atividade que une esporte, cidadania e solidariedade demonstra que a escuta ativa é um exercício contínuo, que precisa envolver toda a sociedade”.
Ao promover a 1ª Corrida do Ouvidor, a CGE reafirma seu compromisso com o fortalecimento dos canais de participação e com a construção de uma administração pública mais transparente, democrática e próxima do cidadão. Em caso de dúvida, os participantes podem entrar em contato com a Ouvidoria-Geral por meio dos canais: WhatsApp: (68) 99206-4600 Telefone: (68) 3215-4121, ramal 209, ou pelo e-mail: [email protected] e [email protected].
