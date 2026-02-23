Prefeitura de Brasiléia é homenageada pelo TJAC pela parceria com o Projeto Cidadão

Na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura de Brasiléia foi homenageada durante a apresentação do cronograma de atividades do Projeto Cidadão para o ano de 2026, realizada no Palácio da Justiça, em Rio Branco. O secretário municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, representou o prefeito Carlinhos do Pelado na solenidade.

Reconhecido por seu papel essencial na promoção da cidadania e no acesso a direitos básicos, o Projeto Cidadão é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que há mais de três décadas leva serviços fundamentais às comunidades, especialmente às mais distantes e vulneráveis, fortalecendo a inclusão social e a justiça cidadã.

Durante o evento, Chiquinho Chaves recebeu uma homenagem alusiva aos 30 anos do projeto, em reconhecimento à parceria da Prefeitura de Brasiléia ao longo dessa trajetória.

Representando o chefe do Executivo municipal, o secretário destacou a importância da cooperação institucional. “Recebemos essa estas duas homenagens aqui, tanto a revista quanto esse troféu com muita gratidão e alegria, em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e de toda a população de Brasiléia. O Projeto Cidadão tem um papel fundamental na garantia de direitos e a Prefeitura seguirá sendo parceira dessa iniciativa que transforma vidas”, afirmou.

A cerimônia também contou com a exibição de um teaser do documentário que reúne depoimentos e memórias sobre os 30 anos do projeto. Na abertura, o decano da corte e coordenador da iniciativa, desembargador Samoel Evangelista, ressaltou a importância da união entre instituições. “Sem vocês, não teríamos chegado até aqui com mais de 1,5 milhão de atendimentos e 30 anos de trabalho”, declarou.

Ao todo, foram homenageadas prefeituras dos 22 municípios acreanos, reforçando o caráter colaborativo da ação.

Em seu pronunciamento, o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, destacou a relevância social do projeto e o compromisso com as populações em situação de vulnerabilidade. “Vamos seguir levando cidadania enquanto houver invisibilidade”, concluiu.

Segundo o Tribunal de Justiça do Acre, Além da programação, uma exposição fotográfica sobre a trajetória do Projeto Cidadão está aberta para visitação nos corredores do Palácio da Justiça.

