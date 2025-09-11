Extra
Prefeitura de Brasileia e Governo do Estado realizam audiência pública para regularização fundiária no bairro Nazaré
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado do Acre, realizou nesta quinta-feira dia 11, audiência pública na comunidade Nazaré para tratar da regularização fundiária de mais de 200 lotes, em uma área de aproximadamente 88.700 metros quadrados.
A medida deve beneficiar diretamente mais de 200 famílias, trazendo segurança jurídica, qualidade de vida e valorização social e econômica para a comunidade.
Esse processo teve início a partir de um pedido do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e resultou na assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 003/2025 entre o Governo do Estado, representado pela SEHURB, e a Prefeitura de Brasileia.
Participaram do encontro o prefeito Carlinhos do Pelado, a representante da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), Ariádne Wassem, o representante do cartório local, Dr. Rodrigo Azevedo, além do presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, e os vereadores Djhailson Américo, Careca Gadelha, Almir Andrade e Lucélia Borges.
Em seu discurso, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância dessa ação. “A regularização fundiária é um compromisso da nossa gestão com a dignidade das famílias. Estamos garantindo que cada morador tenha o título de sua propriedade, o que representa segurança, oportunidade de acesso a crédito e, principalmente, tranquilidade para construir o futuro”, afirmou.
A representante da SEHURB, Ariádne Wassem, reforçou o papel do Estado na parceria com o município. “Essa é uma conquista construída em conjunto. O governo do Estado tem investido para assegurar que comunidades como o bairro Nazaré possam ter acesso a seus direitos. A regularização traz benefícios não só individuais, mas também coletivos, valorizando toda a região”, destacou.
Morador da comunidade, Paulo Cavalcante celebrou o anúncio. “É um sonho antigo. Ter a documentação do nosso terreno é a certeza de que ninguém vai nos tirar daqui. É mais do que um papel, é o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho e dedicação à comunidade”, disse.
A audiência também foi um espaço para esclarecimento de dúvidas, sugestões e participação ativa da comunidade, principalmente sobre o processo de cadastramento. Entre os dias 22 e 26 de setembro, equipes da SEHURB irão visitar os moradores em suas residências para realizar o cadastramento das famílias e a atualização dos documentos pessoais.
A comunidade Nazaré já conta com importantes investimentos iniciados ainda na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem, como rede de água encanada, ruas asfaltadas e sinalizadas, calçamento com acessibilidade, iluminação pública, coleta regular de lixo e a proximidade da UBS Simão Mansour Bartha. Além disso, está em andamento a construção de uma creche e, com a regularização, as famílias poderão acessar financiamentos e programas públicos voltados para habitação e melhorias urbanas.
Acre e Rio Branco estão em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave
O Acre, junto com sua capital, Rio Branco, está entre os estados e capitais que apresentam nível de alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última semana. A análise contempla a Semana Epidemiológica (SE) 35, de 24 a 30 de agosto.
Segundo o boletim, 14 estados, incluindo o Acre, registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, mesmo sem crescimento na tendência de longo prazo, no período analisado.
O boletim revela, ainda, que, entre as 27 capitais brasileiras, nove apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Entre elas está Rio Branco. Conforme o estudo, o aumento de casos em Rio Branco apresenta um padrão de oscilação.
As autoridades de saúde reforçam a importância da vigilância contínua e da adoção de medidas preventivas, principalmente para grupos mais vulneráveis, a fim de reduzir a propagação da SRAG em todo o país.
O InfoGripe é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento contínuo de SRAG no país, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde para identificar áreas prioritárias para ações de prevenção e resposta a eventos de saúde pública.
PF investiga suposto desvio de recursos públicos em Brasiléia para financiar campanha eleitoral
Operação cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (11); Prefeitura nega envolvimento de gestores e servidores
A cidade de Brasiléia foi surpreendida na manhã desta quinta-feira (11) por uma operação da Polícia Federal que apura um possível esquema de desvio de recursos da Prefeitura Municipal para financiar a campanha de um candidato a vereador nas eleições de 2024.
As investigações tiveram início após a denúncia de um cidadão que identificou depósitos da prefeitura em sua conta sem justificativa. Segundo apurado, os valores seriam provenientes de serviços simulados e, posteriormente, repassados ao candidato, que não chegou a ser eleito.
Em entrevista ao portal O Alto Acre, a ex-prefeita Fernanda Hassem que esteve na sede da PF em Epitaciolândia para prestar esclarecimentos e que está tranquila. “Eu não vi o processo, não conheço o processo ainda, mas sei que é apenas uma acusação de uma pessoa que está colocando o nome de outra”, declarou.
A Polícia Federal confirmou apenas o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário de um dos investigados. Os nomes dos alvos e detalhes da apuração não foram divulgados oficialmente.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio do procurador-geral Luiz Carlos Bertoleto Júnior, negou que a operação tenha ocorrido nas dependências da administração municipal e afirmou que nenhum dos investigados possui vínculo com a gestão. Em nota oficial, a instituição reiterou que se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
O nome da operação Akeldama (ou Aceldama) é um lugar em Jerusalém, o “Campo de Sangue”, comprado com as 30 moedas de prata devolvidas por Judas Iscariotes após a traição de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. É associado ao local onde Judas morreu, com relatos bíblicos descrevendo a sua morte no mesmo campo. Hoje, o local abriga um mosteiro e é um importante local histórico e religioso em Jerusalém.
Veja nota:
Em face das notícias veiculadas na mídia sobre uma operação da Polícia Federal relacionada a Prefeitura Municipal de Brasileia, vimos a público esclarecer que não houve nenhuma ação/operação/intimação das autoridades policiais nas dependências dos órgãos/setores e atores que fazem parte da estrutura desta municipalidade.
A Prefeitura tomou conhecimento dos fatos através da mídia e se coloca a disposição das autoridades para quaisquer que sejam os atos necessários para esclarecimentos das situações investigadas, caso guardem relação com a Prefeitura.
Porém, reiteramos que nenhuma medida policial foi realizada em face da Prefeitura, ou em suas dependências.
Luiz Carlos Bertoleto Junior
Procurador-Geral do Município de Brasileia
Veja reportagem com Marcus José abaixo:
Três adolescentes são apreendidos após troca de tiros em Rio Branco
Jovens, de 16 e 17 anos, estavam armados com pistola, revólveres e garrucha; fuga terminou com interceptação policial no Preventório
Três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16 anos, foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (10) em Rio Branco após uma troca de tiros registrada no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital.
Segundo a polícia, a denúncia chegou ao COPOM informando que homens em um carro e uma moto circulavam de forma suspeita pela área. Moradores acionaram as autoridades, mas não conseguiram identificar a placa do veículo.
Na sequência, disparos foram efetuados, e o caso foi registrado como uma possível tentativa de ataque por organização criminosa. Durante a ação, os adolescentes fugiram atravessando o rio seco até a região do Morro do Marrosa, no bairro Preventório.
Durante a fuga, o grupo tentou escapar usando um motorista de aplicativo, mas o condutor desconfiou da situação e fez o retorno. Nesse momento, a polícia, com apoio do Batalhão Ambiental, conseguiu interceptar o veículo e apreender os suspeitos.
Com eles, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, uma garrucha, além de 39 munições intactas e 13 deflagradas.
Os três adolescentes foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecem à disposição da Justiça.
