A mais de 60 dias a Prefeitura de Brasiléia vem realizando diversas ações de prevenção e combate ao novo coronvírus. Com o aumento do numero de casos no Alto Acre e o surgimento dos primeiros em Brasileia, levaram a gestão tomar medidas mais duras.

Após constantes ações de conscientização e medidas preventivas as quais não impediu a circulação das pessoas nas ruas do município, a Prefeitura de Brasiléia decidiu direcionar todo o trafego para a Avenida Rui Lino a partir do dia 18 de maio. Está é uma ação conjunta do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) com a gestão municipal, e tem como objetivo realizar o monitoramento e controle de quem entra ou sai de Brasiléia usando as principais vias.

O coordenador da barreira sanitária, Jorge Inácio, falou como será atuação. “Será realizado uma abordagem muito simples acompanhada da equipe do Detran e saúde, todos com os EPI’s necessário para que não fiquem expostos, vamos fechar algumas ruas do centro da cidade para ter controle total de entrada e saída de veículos. E quem vim de outras cidades terão que responder o questionário informando o porque da visita”, falou Jorge Inácio.

As ruas que dão acesso ao centro da cidade após a ponte metálica, José Augusto, serão interditadas em frente à rádio Aldeia. Quem morar no centro vai ter acesso pela Rua Manoel Ribeiro que sai em frente ao quartel da Policia Militar.

Capacitação

Equipe que vai trabalhar na Barreira Sanitária foi capacitada, para que possa atuar de forma correta quando for colher informações e verificar se a pessoa tem algum sintoma do covid-19.

Quem apresentar sintomas do Covid-19 será encaminhado para a unidade de referencia, Tufic Mizael Saadi, e terá que ficar de quarentena e receberá acompanhamento por uma equipe de saúde.

O enfermeiro Dhyekson Silva falou a respeito: “Nos reunimos para planejar nossas ações e quais os cuidados a serem tomados durante ação da barreira sanitária, para que a população receba um atendimento respeitoso e seguro. Vamos orientar em relação aos cuidados a serem tomados, maneiras de higienização e evitar que a curva epidêmica cresça em Brasileia”, finalizou Dhyekson Silva.

