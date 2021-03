O convênio emergencial que tem por objetivo garantir ações de limpeza da cidade no combate ao mosquito Aedes aegypti foi assinado nesta terça-feira, 23, em Rio Branco, pela prefeita Fernanda Hassem e pelo diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes.

“Esse convênio é inédito e visa a limpeza das cidades que estão sendo afetadas pela epidemia de dengue para a gente melhorar a vida da população. Isso é uma determinação do governador Gladson Cameli para apoiar os municípios nessa luta para prevenir todas essas doenças”, disse o diretor do Deracre.

A prefeita Fernanda Hassem disse que o trabalho no município já foi iniciado e lembrou que, além do grave problema causado pela pandemia de Covid-19, o mosquito Aedes aegypti também tem causado preocupações e, inclusive, causando mortes por doenças por ele transmitidas, como é o caso da dengue.

“Nós estamos felizes de assinar esse convênio inédito, em cinco anos que estamos frente à prefeitura, e queremos agradecer ao governador Gladson Cameli pelo apoio que sempre tem prestado a Brasiléia. Nossa equipe técnica já identificou os bairros com os maiores riscos e nós já iniciamos o trabalho”, explicou a gestora.

Desde a semana passada, os municípios acreanos mais afetados por surtos de dengue, como é o caso dos localizados na regional do Alto Acre, também estão recebendo a aplicação do “fumacê”, ação conjunta do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e prefeituras.

Comentários