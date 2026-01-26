Prefeitura de Brasiléia divulga resultado final de processo seletivo da Educação

Edital publicado no Diário Oficial confirma classificação definitiva para contratações temporárias na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (26) o resultado final do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de servidores para a rede municipal de ensino.

O comunicado corrige uma publicação anterior e esclarece que, onde constava a expressão “resultado preliminar”, passa a valer oficialmente o “resultado final” do certame, encerrando a fase de análise e classificação dos candidatos.

O processo seletivo contempla diversas funções na área educacional, entre elas oficineiros de Língua Espanhola, Artes, Informática, Música, Capoeira e Natação; agentes do campo para atuação em diferentes localidades rurais; auxiliares de sala para creches parciais e integrais; profissionais de apoio, incluindo Educação Especial, nas zonas urbana e rural; além de professores P1 e P2 para escolas urbanas, nucleadas e de difícil acesso. Também estão incluídas vagas para profissionais das áreas de Psicologia, Serviço Social e Nutrição.

Além dos candidatos classificados dentro do número de vagas, o edital apresenta ainda a relação de aprovados para cadastro de reserva, que poderão ser convocados conforme a necessidade da administração municipal.

As contratações visam atender unidades escolares da zona urbana e da zona rural, incluindo escolas localizadas em áreas de difícil acesso e comunidades mais afastadas da sede do município, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular das atividades educacionais ao longo do ano letivo.

Relacionado

Comentários