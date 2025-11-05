Prefeitura de Brasiléia dá início à Operação Inverno 2025 com ações de limpeza e manutenção nos bairros

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Obras, deu início nesta quarta-feira (05) à Operação Inverno 2025, começando pelo bairro 28 de Maio. A ação tem como objetivo preparar a cidade para o período chuvoso, garantindo mais segurança, saúde e qualidade de vida aos moradores.

O secretário de Obras, Josué Elias, esteve no local acompanhado do vereador Almir Andrade e da equipe responsável pelos trabalhos. “Estamos iniciando um grande mutirão de limpeza que vai abranger todos os bairros de Brasiléia. A Operação Inverno é fundamental para evitar alagamentos, melhorar o escoamento das águas e deixar nossa cidade mais limpa e bonita”, explicou o secretário.

Os serviços incluem roçagem, rastelagem, retirada de entulhos, desobstrução de bueiros e manutenção de vias públicas, ações que serão realizadas de forma contínua durante todo o período de chuvas.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso da gestão com o bem-estar da população. “A Operação Inverno é uma ação preventiva e de cuidado com a nossa cidade. Estamos atuando de forma planejada para garantir que todos os bairros recebam os serviços necessários. Nosso objetivo é assegurar mais qualidade de vida, saúde e segurança para os moradores de Brasiléia”, afirmou o prefeito.

A prefeitura informa ainda que a operação deve atingir 100% dos bairros do município, envolvendo todas as equipes da Secretaria de Obras. A população também é convidada a colaborar, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos nas vias públicas.

